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Тейлор: Зеленский привлечет США, если провалится "нормандская" встреча

Среда, 11 сентября 2019, 00:13

Источник: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Голосу Америки"

Президент Владимир Зеленский привлечет США в переговоры по установлению мира в Украине, если "нормандский формат" не даст результатов.

Прямая речь: "Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов –  а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться.

Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало.

Есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе".

Что этому предшествовало: 10 сентября в Вашингтоне журналисты задали вопрос президенту США Дональду Трампу относительно вероятности привлечения США к переговорам в "нормандском формате" с участием Украины, России, Франции и Германии.

Трамп ответил, что "он бы присоединился, если бы им (участникам переговоров) было нужно".

Предыстория:

  • Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки", который, возможно, состоится уже в сентябре.
  • Нормандский формат – это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.
  • США не участвуют в переговорах в нормандском формате.
  • 28 августа во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Зеленский отметил, что Украина была бы рада, если бы США присоединились к переговорам в "нормандском формате".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЗеленскийнормандский форматДонбасс
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