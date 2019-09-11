Бекірову поставили два стенти й перевели в "інтенсивну терапію"

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Середа, 11 вересня 2019, 15:15

Звільненого з російського ув'язнення політв'язня Едема Бекірова перевели з реанімації до відділення інтенсивної терапії, його стан найважчий з усіх звільнених.

Джерело: "Радіо Свобода" з брифінгу лікарів "Феофанії"

Напередодні Бекірова прооперували – встановили стенти.

Керівник центру невідкладної та інтенсивної кардіології клініки "Феофанія" Святослав Денисов: "У Едема Бекірова ще раніше були проблеми з серцем. Він переносив інфаркт міокарда, а коли він поступив до нашої клініки, у нього був діагноз ішемічна хвороба серця.

Проведено необхідне обстеження, відповідно до якого ми вчора виконали досить складне оперативне втручання. Едему Бекірову імплантовано два стенти з лікарською речовиною".

Заступник головного лікаря клініки з медичної частини Андрій Строкань: "Стан Едема Бекірова стабілізований. Пацієнт сам каже, що після операції йому стало набагато легше дихати. Зараз передає всім привіт".

 

Деталі: У клінічній лікарні "Феофанія" залишаються 8 колишніх полонених. Українці доставлені у медичний заклад після звільнення з російського ув’язнення.

Разом із військовослужбовцями, госпіталізовано 8 родичів полонених.

Колишній політв'язень Роман Сущенко обстежується амбулаторно.

Український режисер Олег Сенцов від госпіталізації відмовився, проте у "Феофанії" перебуває його мама.

Медики розповіли, що у лікарні, окрім медичної допомоги, зі звільненими щодня працюють психологи.

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Передісторія:

  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом. Його утримували у Сімферопольському СІЗО через справу про "зберігання й передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає на декілька важких хвороб.
  • У липні 2019 року адвокат повідомляв, що Бекірову затисло нерв у хребті, через що він не міг вставати.
  • 21 серпня Бекіроав звозили в сімферопольську лікарню імені Семашка для одноденного обстеження.
  • 27 серпня Центральний райсуд Сімферополя відпустив Бекірова з СІЗО під зобов'язання явки в суд.
  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 українців на 35 росіян".

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Теми: політв'язні


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