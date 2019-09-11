Бекирову поставили два стента и перевели в "интенсивную терапию"

Освобожденного из российского заключения политзаключенного Эдема Бекирова перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии, его состояние – самое тяжелое из всех освобожденных.

Источник: "Радио Свобода" с брифинга врачей "Феофании"

Накануне Бекирова прооперировали – установили стенты.

Руководитель центра неотложной и интенсивной кардиологии клиники "Феофания" Святослав Денисов: "У Эдема Бекирова еще раньше были проблемы с сердцем. Он переносил инфаркт миокарда, а когда он поступил в нашу клинику, у него был диагноз ишемическая болезнь сердца.

Проведено необходимое обследование, согласно которому мы вчера выполнили довольно сложное оперативное вмешательство. Эдему Бекирову имплантированы два стента с лекарственным веществом".

Заместитель главного врача клиники по медицинской части Андрей Строкань: "Состояние Эдема Бекирова стабилизировано. Пациент сам говорит, что после операции ему стало намного легче дышать. Сейчас передает всем привет".

Детали: В клинической больнице "Феофания" остаются 8 бывших пленных. Украинцы доставлены в медицинское учреждение после освобождения из российского заключения.

Вместе с военнослужащими, госпитализированы 8 родственников пленных.

Бывший политзаключенный Роман Сущенко обследуется амбулаторно.

Украинский режиссер Олег Сенцов от госпитализации отказался, однако в "Феофании" находится его мама.

Медики рассказали, что в больнице, кроме медицинской помощи, с освобожденными ежедневно работают психологи.

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