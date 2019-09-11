Бекирову поставили два стента и перевели в "интенсивную терапию"
Освобожденного из российского заключения политзаключенного Эдема Бекирова перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии, его состояние – самое тяжелое из всех освобожденных.
Источник: "Радио Свобода" с брифинга врачей "Феофании"
Накануне Бекирова прооперировали – установили стенты.
Руководитель центра неотложной и интенсивной кардиологии клиники "Феофания" Святослав Денисов: "У Эдема Бекирова еще раньше были проблемы с сердцем. Он переносил инфаркт миокарда, а когда он поступил в нашу клинику, у него был диагноз ишемическая болезнь сердца.
Проведено необходимое обследование, согласно которому мы вчера выполнили довольно сложное оперативное вмешательство. Эдему Бекирову имплантированы два стента с лекарственным веществом".
Заместитель главного врача клиники по медицинской части Андрей Строкань: "Состояние Эдема Бекирова стабилизировано. Пациент сам говорит, что после операции ему стало намного легче дышать. Сейчас передает всем привет".
Детали: В клинической больнице "Феофания" остаются 8 бывших пленных. Украинцы доставлены в медицинское учреждение после освобождения из российского заключения.
Вместе с военнослужащими, госпитализированы 8 родственников пленных.
Бывший политзаключенный Роман Сущенко обследуется амбулаторно.
Украинский режиссер Олег Сенцов от госпитализации отказался, однако в "Феофании" находится его мама.
Медики рассказали, что в больнице, кроме медицинской помощи, с освобожденными ежедневно работают психологи.
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Предыстория:
- Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с аннексированным Россией Крымом. Его держали в Симферопольском СИЗО в связи с делом о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
- В июле 2019 года адвокат сообщал, что Бекирову зажало нерв в позвоночнике, из-за чего он не мог вставать.
- 21 августа Бекироава свозили в симферопольскую больницу имени Семашко для однодневного обследования.
- 27 августа Центральный райсуд Симферополя отпустил Бекирова из СИЗО под обязательство о явке в суд.
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян".
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