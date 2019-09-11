Розпуск ЦВК: голова комісії відповіла на претензії Зеленського 

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук стверджує, що відомство під її керівництвом працювало незалежно та "рівновіддалено" від усіх політичних партій.

Джерело: заява Сліпачук на засіданні комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

Пряма мова: "З самого початку своєї роботи Центральна виборча комісія була абсолютна незалежна та рівновіддалена від усіх політичних сил. І саме це стало запорукою такого успішного результату проведених виборчих кампаній".

"Всі міжнародні спостерігачі, які відслідковували виборчий процес відмітили, що багато проблем, з якими стикнулася Центральна виборча комісія, є проблемами виборчого законодавства і повного безладу в судовій практиці".

"Я розумію, що є певні політичні рішення, які можуть бути прийняті, в тому числі, в стінах парламенту. Але будь-яке політичне рішення має відповідати закону".

Деталі: Відповідаючи на претензії щодо діяльності ЦВК, Сліпачук сказала, що комісія не має повноважень для перевірок інформації, яку подають кандидати у депутати.

Також Сліпачук згадала про те, що кандидати на парламентських виборах часто використовували назву партії "Слуга народу". За словами Сліпачук, комісія наголошувала на "цій практиці" під час брифінгів, зверталась до правоохоронців та просила громадян звертатись до суду. Водночас, ЦВК не має "юридично встановлених важелів", щоб реагувати на такі проблеми.

Стосовно округу 198, де суд скасував реєстрацію народного депутата, Сліпачук заявила, що в останньому судовому рішенні від 9 вересня зазначено, що дії ЦВК були послідовними і без зволікань.

Також голова Центрвиборчкому прокоментувала ситуацію на 169 окрузі у Харкові. Там комісія не реєструвала кандидатом від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг у Олександра Грановського.

Сліпачук назвала ситуацію з Куницьким непересічною, тому що він "публічно визнав і іноземне громадянство, і те, що подані ним документи не відповідають обставинам".

Сліпачук вважає, що питання про звільнення членів ЦВК "поставить під сумнів легітимність виборів", якими "Україна може пишатись".

Нагадаємо: