Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розпуск ЦВК: голова комісії відповіла на претензії Зеленського 

Середа, 11 вересня 2019, 17:10
Розпуск ЦВК: голова комісії відповіла на претензії Зеленського 

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук стверджує, що відомство під її керівництвом працювало незалежно та "рівновіддалено" від усіх політичних партій.

Джерело: заява Сліпачук на засіданні комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

Пряма мова: "З самого початку своєї роботи Центральна виборча комісія була абсолютна незалежна та рівновіддалена від усіх політичних сил. І саме це стало запорукою такого успішного результату проведених виборчих кампаній".

"Всі міжнародні спостерігачі, які відслідковували виборчий процес відмітили, що багато проблем, з якими стикнулася Центральна виборча комісія, є проблемами виборчого законодавства і повного безладу в судовій практиці".

"Я розумію, що є певні політичні рішення, які можуть бути прийняті, в тому числі, в стінах парламенту. Але будь-яке політичне рішення має відповідати закону".

Деталі: Відповідаючи на претензії щодо діяльності ЦВК, Сліпачук сказала, що комісія не має повноважень для перевірок інформації, яку подають кандидати у депутати.

Також Сліпачук згадала про те, що кандидати на парламентських виборах часто використовували назву партії "Слуга народу". За словами Сліпачук, комісія наголошувала на "цій практиці" під час брифінгів, зверталась до правоохоронців та просила громадян звертатись до суду. Водночас, ЦВК не має "юридично встановлених важелів", щоб реагувати на такі проблеми.

Стосовно округу 198, де суд скасував реєстрацію народного депутата, Сліпачук заявила, що в останньому судовому рішенні від 9 вересня зазначено, що дії ЦВК були послідовними і без зволікань.

Також голова Центрвиборчкому прокоментувала ситуацію на 169 окрузі у Харкові. Там комісія не реєструвала кандидатом від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг у Олександра Грановського

Сліпачук назвала ситуацію з Куницьким непересічною, тому що він "публічно визнав і іноземне громадянство, і те, що подані ним документи не відповідають обставинам". 

Сліпачук вважає, що питання про звільнення членів ЦВК "поставить під сумнів легітимність виборів", якими "Україна може пишатись".

Нагадаємо:

  • 9 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. 
  • В поданні він вказує, що комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.
  • Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.
  • За словами Рудика його перемогу в окрузі оскаржує в судах опонент від партії влади. Згідно з попередніми даними на сайті ЦВК, друге місце на виборах у цьому окрузі кандидатка від "Слуги народу" Наталія Д’яченко 27,36%. Розрив між опонентами – 1015 голосів.
  • 11 вересня профільний комітет Верховної Ради підтримав подання Зеленського.
  • У Раді сказали, що парламент вже 12 вересня може розглянути подання.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКВерховна РадаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: