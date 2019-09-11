Роспуск ЦИК: глава комиссии ответила на претензии Зеленского

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук утверждает, что ведомство под ее руководством работало независимо и "равноудаленно" от всех политических партий.

Источник: заявление Слипачук на заседании комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления

Прямая речь: "С самого начала своей работы Центральная избирательная комиссия была абсолютная независимая и равноудалена от всех политических сил. И именно это стало залогом такого успешного результата проведенных избирательных кампаний".

"Все международные наблюдатели, которые отслеживали избирательный процесс заметили, что многие проблемы, с которыми столкнулась Центральная избирательная комиссия, являются проблемами избирательного законодательства и полного беспорядка в судебной практике".

"Я понимаю, что есть определенные политические решения, которые могут быть приняты, в том числе, в стенах парламента. Но любое политическое решение должно соответствовать закону".

Детали: Отвечая на претензии о деятельности ЦИК, Слипачук сказала, что у комиссии нет полномочий для проверок информации, которую подают кандидаты в депутаты.

Также Слипачук вспомнила о том, что кандидаты на парламентских выборах часто использовали название партии "Слуга народа". По словам Слипачук, комиссия отмечала "эту практику" во время брифингов, обращалась к правоохранителям и просила граждан обращаться в суд. В то же время, ЦИК не имеет "юридически установленных рычагов", чтобы реагировать на такие проблемы.

Относительно округа 198, где суд отменил регистрацию народного депутата, Слипачук заявила, что в последнем судебном решении от 9 сентября указано, что действия ЦИК были последовательными и без проволочек.

Также глава Центризбиркома прокомментировала ситуацию на 169 округе в Харькове. Там комиссия не регистрировала кандидатом от "Слуги народа" Александра Куницкого, который позже победил в Александра Грановского.

Слипачук назвала ситуацию с Куницким незаурядной, потому что он "публично признал и иностранное гражданство, и то, что представленные им документы не соответствуют обстоятельствам".

Слипачук считает, что вопрос об увольнении членов ЦИК "поставит под сомнение легитимность выборов", которыми "Украина может гордиться".

Напомним: