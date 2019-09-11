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Вторая "слуга народа" скнопкодавила

Среда, 11 сентября 2019, 19:15
Вторая слуга народа скнопкодавила

11 сентября народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

Источник: общественное движение "Честно"

Детали: Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052).

 

Депутат сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала.

В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Копанчук попала в парламент, победив в округе №189 в Хмельницкой области, Рублев - в округе №20 на Волыни.

Что было раньше: Менее чем за час до того, как Копанчук нажала на кнопку коллеги, председатель партии "Слуга народа", спикер Дмитрий Разумков на заседании Рады назвал недопустимым кнопкодавство в новом созыве парламента.

Предыстория:

  • 10 сентября "Честно" зафиксировало первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.
  • 11 сентября аналитики "Честно" сообщили, что 3 сентября нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.
  • Кроме того, в "Честно" заявили, что Ковалев угрожал их аналитикам.
  • Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата, среди которых, в частности, кнопкодавство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: кнопкодавствоСлуга народа
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