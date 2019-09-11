Вторая "слуга народа" скнопкодавила

11 сентября народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

Источник: общественное движение "Честно"

Детали: Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052).

Депутат сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала.

В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Копанчук попала в парламент, победив в округе №189 в Хмельницкой области, Рублев - в округе №20 на Волыни.

Что было раньше: Менее чем за час до того, как Копанчук нажала на кнопку коллеги, председатель партии "Слуга народа", спикер Дмитрий Разумков на заседании Рады назвал недопустимым кнопкодавство в новом созыве парламента.

Предыстория: