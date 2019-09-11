Айвазовська: ЦВК з більшістю від однієї політсили не може бути політично нейтральною

Центральна виборча комісія, в якій більшість становитимуть представники фракції "Слуга народу", не може бути політично нейтральним органом.

Джерело: голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "ЦВК інституційно може бути політично нейтральною, органом, на який не може мати вплив жодна група в парламенті...

Водночас аргументи більшості, в першу чергу "Слуги народу", зводяться до того, що існує нова політична реальність...

Очевидно, навіть дотримуючись принципу пропорційного представництва, ми отримаємо (у ЦВК - ред.) абсолютну більшість представників однієї політичної сили.

Можливо, вони будуть дуже ефективними, експертними... Але це жодним чином не вирішує проблему політичної ангажованості ЦВК".

Деталі: Айвазовська також зазначила, що політична нейтральність Комісії забезпечується тим, що термін повноважень її членів довший за каденцію одного скликання Верховної Ради, яка їх призначає.

За її словами, з 2004 року повноваження ЦВК припинялися лише як вихід із кризи.

Подання про розпуск активістка називає мотивованим, але не обґрунтованим.

Йдеться про 28 оскаржень постанов комісії, на які посилаються ініціатори звільнення. Кількість оскаржень, на думку Айвазовської, не може бути аргументом перешкоджання Центрвиборчкомом реалізації виборчого права.

Представник "Опори" нагадала, що про неоднозначність законодавства, зокрема, щодо процедур подачі документів, свідчать навіть рішення судів.

Що було раніше: Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук запевнила, що відомство під її керівництвом працювало незалежно та "рівновіддалено" від усіх політичних партій.

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