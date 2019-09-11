Айвазовская: ЦИК с большинством от одной политсилы не может быть политически нейтральной

Центральная избирательная комиссия, в которой большинство будет состоять из представителей фракции "Слуга народа", не может быть политически нейтральным органом.

Источник: председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "ЦИК институционально может быть политически нейтральной, органом, на который не может иметь влияние никакая группа в парламенте...

В то же время аргументы большинства сегодня, в первую очередь "Слуги народа", сводятся к тому, что есть новая политическая реальность...

Очевидно, даже соблюдая принцип пропорционального представительства, мы получим абсолютное большинство представителей одной политической силы.

Возможно, они будут очень эффективными, экспертными…Но это никоим образом не решает проблему политической ангажированности ЦИК".

Детали: Айвазовская также отметила, что политическая нейтральность ЦИК обеспечивается тем, что срок полномочий ее членов дольше каденции одного созыва Верховной Рады, которая их назначает.

По ее словам, с 2004 года полномочия ЦИК прекращались как выход из кризисов.

Представление о роспуске активистка называет мотивированным, но не обоснованным.

Речь идет о 28 обжалованиях постановлений комиссии, на которые ссылаются инициаторы роспуска. Количество обжалований, по мнению Айвазовской, не может быть аргументом препятствования Центризбиркомом реализации избирательного права.

Представитель "Опоры" напомнила, что о неоднозначности законодательства в отношении процедур подачи документов свидетельствуют даже решения судов.

Что было ранее: Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверила, что ведомство под ее руководством работало независимо и "равноудаленно" от всех политических партий.

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