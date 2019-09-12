Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народу" покаялись за кнопкодавство і відмовились від зарплати

Четвер, 12 вересня 2019, 10:49
Слуги народу покаялись за кнопкодавство і відмовились від зарплати

Під час засідання Верховної Ради перші депутати-кнопкодави Сергій Литвиненко та Олена Копанчук від фракції "Слуга народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність. 

Джерело: трансляція засідання Верховної Ради

Деталі: Депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко звернулась до голови Дмитра Разумкова із проханням вжити заходів щодо притягнення депутатів-кнопкодавів до відповідальності. 

"Вже зранку було дано доручення", - відповів Разумков. 

Спікер надав слово нардепам, яких "спіймали" на порушенні правила персонального голосування: Сергію Литвиненку та Олені Копанчук. 

Пряма мова Литвиненка: "Я хочу вибачитись за те, що вийшло. У моїх діях не було ніякого злого умислу. Я просто переживав, щоб за ці закони проголосували. Я готовий передати місячну зарплату на благодійність."

Копанчук: "Хочу також принести офіційне вибачення перед усіма. Для мене хоч і було важливим, щоб даний законопроект був проголосований, хоча це не є виправданням. Для мене це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюсь до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. І я думаю, що це стане посилом уваги не вчиняти неособисте голосування."

Нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько запропонував дати слово для вибачення тим, хто кнопкодавив все минуле скликання. 

"Нам не вистачить тижня, щоб переслухати всіх", - відповів голова Ради. 

Нагадуємо

  • 3 вересня народний депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу", ймовірно Олександра Скічка. 11 вересня його колега по фракції Олена Копанчук проголосувала замість однопартійця Вячеслава Рубльова.
  • 10 вересня рух "Чесно" впіймав на неперсональному голосуванні ще одного депутата, вже не "слугу", Олександра Ковальова. Пізніше в кулуарах парламенту Ковальов підійшов до журналістів "Чесно" із запитанням, навіщо опублікували новину про порушення ним процедури під час голосування.
  • Наприкінці червня "Слуги народу" підписали меморандум, де пообіцяли скласти депутатські мандати у разі неперсонального голосування.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуВерховна РадакнопкодавствоРазумков ДмитроГеращенко Ірина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: