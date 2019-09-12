"Слуги народу" покаялись за кнопкодавство і відмовились від зарплати

Під час засідання Верховної Ради перші депутати-кнопкодави Сергій Литвиненко та Олена Копанчук від фракції "Слуга народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.

Джерело: трансляція засідання Верховної Ради

Деталі: Депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко звернулась до голови Дмитра Разумкова із проханням вжити заходів щодо притягнення депутатів-кнопкодавів до відповідальності.

"Вже зранку було дано доручення", - відповів Разумков.

Спікер надав слово нардепам, яких "спіймали" на порушенні правила персонального голосування: Сергію Литвиненку та Олені Копанчук.

Пряма мова Литвиненка: "Я хочу вибачитись за те, що вийшло. У моїх діях не було ніякого злого умислу. Я просто переживав, щоб за ці закони проголосували. Я готовий передати місячну зарплату на благодійність."

Копанчук: "Хочу також принести офіційне вибачення перед усіма. Для мене хоч і було важливим, щоб даний законопроект був проголосований, хоча це не є виправданням. Для мене це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюсь до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. І я думаю, що це стане посилом уваги не вчиняти неособисте голосування."

Нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько запропонував дати слово для вибачення тим, хто кнопкодавив все минуле скликання.

"Нам не вистачить тижня, щоб переслухати всіх", - відповів голова Ради.

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