"Слуги народу" покаялись за кнопкодавство і відмовились від зарплати
Під час засідання Верховної Ради перші депутати-кнопкодави Сергій Литвиненко та Олена Копанчук від фракції "Слуга народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.
Джерело: трансляція засідання Верховної Ради
Деталі: Депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко звернулась до голови Дмитра Разумкова із проханням вжити заходів щодо притягнення депутатів-кнопкодавів до відповідальності.
"Вже зранку було дано доручення", - відповів Разумков.
Спікер надав слово нардепам, яких "спіймали" на порушенні правила персонального голосування: Сергію Литвиненку та Олені Копанчук.
Пряма мова Литвиненка: "Я хочу вибачитись за те, що вийшло. У моїх діях не було ніякого злого умислу. Я просто переживав, щоб за ці закони проголосували. Я готовий передати місячну зарплату на благодійність."
Копанчук: "Хочу також принести офіційне вибачення перед усіма. Для мене хоч і було важливим, щоб даний законопроект був проголосований, хоча це не є виправданням. Для мене це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюсь до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. І я думаю, що це стане посилом уваги не вчиняти неособисте голосування."
Нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько запропонував дати слово для вибачення тим, хто кнопкодавив все минуле скликання.
"Нам не вистачить тижня, щоб переслухати всіх", - відповів голова Ради.
Нагадуємо:
- 3 вересня народний депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу", ймовірно Олександра Скічка. 11 вересня його колега по фракції Олена Копанчук проголосувала замість однопартійця Вячеслава Рубльова.
- 10 вересня рух "Чесно" впіймав на неперсональному голосуванні ще одного депутата, вже не "слугу", Олександра Ковальова. Пізніше в кулуарах парламенту Ковальов підійшов до журналістів "Чесно" із запитанням, навіщо опублікували новину про порушення ним процедури під час голосування.
- Наприкінці червня "Слуги народу" підписали меморандум, де пообіцяли скласти депутатські мандати у разі неперсонального голосування.
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