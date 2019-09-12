Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народа" покаялись за кнопкодавство и отказались от зарплаты

Четверг, 12 сентября 2019, 10:49
Слуги народа покаялись за кнопкодавство и отказались от зарплаты

Во время заседания Верховной Рады первые депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции "Слуга народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Источник: трансляция заседания Верховной Рады

Детали: Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обратилась к главе Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по привлечению депутатов-кнопкодавов к ответственности.

"Уже утром было дано поручение", - ответил Разумков.

Спикер предоставил слово нардепам, которых "поймали" на нарушении правила персонального голосования: Сергею Литвиненко и Елене Копанчук.

Прямая речь Литвиненко: "Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали. Я готов передать месячную зарплату на благотворительность."

Копанчук: "Хочу также принести официальное извинение перед всеми. Для меня хоть и было важным, чтобы данный законопроект был проголосован, хотя это не является оправданием. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. И также я присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд. И я думаю, что это станет посылом для внимания не совершать неличное голосования."

Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько предложил дать слово для извинений тем, кто кнопкодавив все прошлое созыва.

"Нам не хватит недели, чтобы прослушать всех", - сказал глава Рады.

Напоминаем:

  • 3 сентября народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко. 11 сентября его колега про фракции Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
  • 10 сентября движение "Чесно" поймало на неперсональном голосование еще одного депутата, уже не "слугу", Александра Ковалева. Позже в кулуарах парламента Ковалев подошел к журналистам "Честно" с вопросом, зачем опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования.
  • В конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная РадакнопкодавствоРазумков ДмитрийГеращенко Ирина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: