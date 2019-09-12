"Слуги народа" покаялись за кнопкодавство и отказались от зарплаты
Во время заседания Верховной Рады первые депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции "Слуга народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
Источник: трансляция заседания Верховной Рады
Детали: Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обратилась к главе Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по привлечению депутатов-кнопкодавов к ответственности.
"Уже утром было дано поручение", - ответил Разумков.
Спикер предоставил слово нардепам, которых "поймали" на нарушении правила персонального голосования: Сергею Литвиненко и Елене Копанчук.
Прямая речь Литвиненко: "Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали. Я готов передать месячную зарплату на благотворительность. "
Копанчук: "Хочу также принести официальное извинение перед всеми. Для меня хоть и было важным, чтобы данный законопроект был проголосован, хотя это не является оправданием. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. И также я присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд. И я думаю, что это станет посылом для внимания не совершать неличное голосования. "
Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько предложил дать слово для извинений тем, кто кнопкодавив все прошлое созыва.
"Нам не хватит недели, чтобы прослушать всех", - сказал председатель Совета.
Напоминаем:
- В конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.
- 3 сентября народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.
- 10 сентября движение "Чесно" поймал Александра Ковалева, мажоритарщика-самовыдвиженеца из Донецкой области, на неперсональном голосовании.
- Позже в кулуарах парламента Ковалев подошел к журналистам "Честно" с вопросом, зачем опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования.
- 11 сентября народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
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