"Слуги народа" покаялись за кнопкодавство и отказались от зарплаты

Во время заседания Верховной Рады первые депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции "Слуга народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Источник: трансляция заседания Верховной Рады

Детали: Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обратилась к главе Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по привлечению депутатов-кнопкодавов к ответственности.

"Уже утром было дано поручение", - ответил Разумков.

Спикер предоставил слово нардепам, которых "поймали" на нарушении правила персонального голосования: Сергею Литвиненко и Елене Копанчук.

Прямая речь Литвиненко: "Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали. Я готов передать месячную зарплату на благотворительность. "

Копанчук: "Хочу также принести официальное извинение перед всеми. Для меня хоть и было важным, чтобы данный законопроект был проголосован, хотя это не является оправданием. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. И также я присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд. И я думаю, что это станет посылом для внимания не совершать неличное голосования. "

Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько предложил дать слово для извинений тем, кто кнопкодавив все прошлое созыва.

"Нам не хватит недели, чтобы прослушать всех", - сказал председатель Совета.

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