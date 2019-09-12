"Слуги народа" покаялись за кнопкодавство и отказались от зарплаты

Во время заседания Верховной Рады первые депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции "Слуга народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Источник: трансляция заседания Верховной Рады

Детали: Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обратилась к главе Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по привлечению депутатов-кнопкодавов к ответственности.

"Уже утром было дано поручение", - ответил Разумков.

Спикер предоставил слово нардепам, которых "поймали" на нарушении правила персонального голосования: Сергею Литвиненко и Елене Копанчук.

Прямая речь Литвиненко: "Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали. Я готов передать месячную зарплату на благотворительность."

Копанчук: "Хочу также принести официальное извинение перед всеми. Для меня хоть и было важным, чтобы данный законопроект был проголосован, хотя это не является оправданием. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. И также я присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд. И я думаю, что это станет посылом для внимания не совершать неличное голосования."

Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько предложил дать слово для извинений тем, кто кнопкодавив все прошлое созыва.

"Нам не хватит недели, чтобы прослушать всех", - сказал глава Рады.

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