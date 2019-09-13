Порошенко прийшов на допит у ДБР

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:04

П'ятий президент Петро Порошенко прийшов 13 вересня на допит в Державне бюро розслідувань.

Джерело: прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Порошенко дійсно прийшов на допит. Його викликали на 10 ранку і він з'явився".

Деталі: При цьому, Іванова не уточнила, в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії, однак у ДБР обіцяли опублікувати інформацію згодом. 

Що було раніше: Після повернення в Україну екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів.

Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка. За словами директора ДБР Романа Труби, Порошенко згадується у щонайменше 13 провадженнях ДБР.

Труба запевняє, що у всіх провадженнях Порошенко проходить у якості свідка.

Нагадаємо:

  • Порошенко уже двічі ходив на допити до ДБР у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" і ухиленні від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".  
  • 13 серпня суд дав дозвіл допитати Порошенка у ДБР із застосуванням поліграфа, але у Порошенка від проходження детектора брехні відмовилися.

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

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Теми: Порошенко ДБР допит


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