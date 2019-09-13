Порошенко пришел на допрос в ГБР
Пятый президент Петр Порошенк пришёл 13 сентября на допрос в Государственное бюро расследований.
Источник: пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии "Украинской правде"
Дословно: "Порошенко действительно пришел на допрос. Его вызвали на 10 утра и он появился".
Детали: При этом Иванова не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия, однако в ГБР обещали опубликовать информацию позже.
Что было раньше: После возвращения в Украину экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.
Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко. По словам Трубы, Порошенко упоминается в меньшей мере 13 производствах ГБР.
Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.
Напомним:
- Порошенко уже дважды ходил на допросы в ГБР в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком" и уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
- 13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа.
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