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Денісова: Київ уже передав Москві списки утримуваних в Росії і Криму українців

П'ятниця, 13 вересня 2019, 13:47

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Київ, готуючись до нового обміну, вже передав Москві списки утримуваних в Росії і Криму громадян України.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Пряма мова: "Списки громадян України, які перебувають на території Росії і в окупованому Криму, ми вже підготували і передали".

Що було раніше: На 16-тій зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" YES в Києві президент Володимир Зеленський заявив про підготовку списків для подальшого звільнення українців з Росії та окупованих територій.

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Передісторія:

  • 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.  
  • Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.
  • 7 вересня повноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України. 
  • У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців. 
  • 10 вересня Денісова заявила, що є перспективи ще одного обміну утримуваними особами між Україною та Росією до кінця року.

Теми: Росіяполітв'язні
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