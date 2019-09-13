Денісова: Київ уже передав Москві списки утримуваних в Росії і Криму українців

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Київ, готуючись до нового обміну, вже передав Москві списки утримуваних в Росії і Криму громадян України.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Пряма мова: "Списки громадян України, які перебувають на території Росії і в окупованому Криму, ми вже підготували і передали".

Що було раніше: На 16-тій зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" YES в Києві президент Володимир Зеленський заявив про підготовку списків для подальшого звільнення українців з Росії та окупованих територій.

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