Денисова: Киев уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму украинцев
Пятница, 13 сентября 2019, 13:47
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев, готовясь к новому обмену, уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму граждан Украины.
Источник: Интерфакс-Украина.
Прямая речь: "Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали".
Что было раньше: На 16-той встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для дальнейшего освобождения украинцев с России и оккупированных территорий.
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Предыстория:
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
- 7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
- В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.
- 10 сентября Денисова заявила, что есть перспективы еще одного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией до конца года.