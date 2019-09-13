Денисова: Киев уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму украинцев

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев, готовясь к новому обмену, уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму граждан Украины.

Источник: Интерфакс-Украина.

Прямая речь: "Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали".

Что было раньше: На 16-той встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для дальнейшего освобождения украинцев с России и оккупированных территорий.

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