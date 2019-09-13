"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК

Фракція партії "Слуга народу" вже має список із 35 потенційних кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії.

Про це голова фракції Давид Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту 13 вересня, повідомляє "Укрінформ".

"У нас не було навіть внутрішньопартійної дискусії, потрібно змінювати склад ЦВК чи ні. Ми розуміли, що рано чи пізно ЦВК буде перезавантажено… Зараз уже є десь 35 кандидатів, із яких треба скласти шорт-лист, щоб ці люди виглядали нормально, з професійної точки зору і в очах громадськості, які можуть нормально захищати інтереси виборців", – зазначив Арахамія.

На запитання журналістів, чи встигне "Слуга народу" сформувати цей короткий список до понеділка, політик відповів: "Ви ж бачите, що ми можемо працювати в турборежимі. Хтось буде у неділю працювати, щоб зробити цей шорт-лист і провести остаточні співбесіди, щоб потім подавати кандидатури".

Говорячи про те, чи зможуть запропонувати своїх представників політсили, які не проголосували за розпуск ЦВК – "Голос" і "Європейська солідарність", Арахамія сказав, що якби це залежало від нього, він "надав би місця "Голосу"".

"Можливо, і "ЄС" теж треба дати місця – я не знаю, як це має бути за законом", – додав лідер фракції "Слуги народу".

Арахамія зазначив, що напередодні "майже всі фракції під час розмови з представниками "Слуги народу" висловлювалися за перезавантаження ЦВК".

"Я питав усіх лідерів фракцій щодо їхньої позиції. Усі, крім "ЄС" говорили, що у них позиція стійка – за перезавантаження ЦВК. У "Голосу" була позиція утримуватися від голосів", – сказав Арахамія.

Нагадаємо:

На засіданні 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, "за" проголосував 341 депутат. Фракції "Європейська солідарність" і "Голос" не дали жодного голосу.

У Центральні виборчій комісії розповіли УП, що вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

Фракція "Слуга народу" раніше заявляла про намір запропонувати квотний принцип розподілу позицій членів нової Центральної виборчої комісії.

Центральну виборчу комісію оновили рік тому: 20 вересня 2018 року Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.

9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. В поданні він вказав, що комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість".

Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського.

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