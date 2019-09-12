В "Слузі народу" розповіли, як ділитимуть місця в новій ЦВК

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Четвер, 12 вересня 2019, 14:37

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання має намір запропонувати квотний принцип розподілу позицій членів нової Центральної виборчої комісії в разі звільнення нинішнього складу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка: "Ми з початку роботи цієї Ради і під час роботи підготовчої групи сповідували квотний принцип. Він діяв при розподілі комітетів, керівних посад в комітетах. Думаю, ми запропонуємо колегам так само квотний принцип, відповідно, тоді будемо визначатися з арифметики".

Деталі: Так нардеп в кулуарах парламенту відповів на запитання, яку кількість місць в новому складі ЦВК займуть делеговані "Слугою народу" кандидати.

Він нагадав, що, згідно з процедурою, в разі звільнення всіх членів ЦВК протягом трьох днів депутатські фракції повинні направити президенту свої пропозиції щодо кандидатур.

Пряма мова: "Що далі робити з цими пропозиціями, якщо їх буде, наприклад, 30, а місць 17? Напевно, будемо рейтингове голосування по кожній кандидатурі влаштовувати. Будемо далі з цим розбиратися".

Нагадаємо: Парламентські фракції висловлювали невдоволення розподілом народних депутатів по комітетах парламенту. Найбільшу квоту отримала "Слуга народу" - 19 голів комітетів і 49 посад заступників і секретарів.

Знати більше: Юрист "Слуги народу" Олександр Качура: ЦВК можуть замінити уже в четвер

Чому Зеленський розпускає ЦВК?

Передісторія:

  • 9 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. 
  • В поданні він вказує, що комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.
  • Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.
  • За словами Рудика його перемогу в окрузі оскаржує в судах опонент від партії влади. Згідно з попередніми даними на сайті ЦВК, друге місце на виборах у цьому окрузі зайняла кандидатка від "Слуги народу" Наталія Д’яченко 27,36%. Розрив між опонентами – 1015 голосів.
  • ЦВК відкинулазвинувачення Зеленського, які нівелюють легітимність виборів, і сприймає свій розпуск як політично вмотивоване рішення.
  • Голова ЦВК Тетяна Сліпачукзаявила, що відомство під її керівництвом працювало незалежно та "рівновіддалено" від усіх політичних партій.
  • 11 вересня профільний комітетВерховної Ради підтримав подання Зеленського.

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Теми: ЦВК Слуга народу


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