В "Слузі народу" розповіли, як ділитимуть місця в новій ЦВК

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання має намір запропонувати квотний принцип розподілу позицій членів нової Центральної виборчої комісії в разі звільнення нинішнього складу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка: "Ми з початку роботи цієї Ради і під час роботи підготовчої групи сповідували квотний принцип. Він діяв при розподілі комітетів, керівних посад в комітетах. Думаю, ми запропонуємо колегам так само квотний принцип, відповідно, тоді будемо визначатися з арифметики".

Деталі: Так нардеп в кулуарах парламенту відповів на запитання, яку кількість місць в новому складі ЦВК займуть делеговані "Слугою народу" кандидати.

Він нагадав, що, згідно з процедурою, в разі звільнення всіх членів ЦВК протягом трьох днів депутатські фракції повинні направити президенту свої пропозиції щодо кандидатур.

Пряма мова: "Що далі робити з цими пропозиціями, якщо їх буде, наприклад, 30, а місць 17? Напевно, будемо рейтингове голосування по кожній кандидатурі влаштовувати. Будемо далі з цим розбиратися".

Нагадаємо: Парламентські фракції висловлювали невдоволення розподілом народних депутатів по комітетах парламенту. Найбільшу квоту отримала "Слуга народу" - 19 голів комітетів і 49 посад заступників і секретарів.

Знати більше: Юрист "Слуги народу" Олександр Качура: ЦВК можуть замінити уже в четвер

Чому Зеленський розпускає ЦВК?

Передісторія: