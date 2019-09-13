У "Слуги народа" уже есть 35 потенциальных кандидатов в ЦИК

Фракция партии "Слуга народа" уже имеет список из 35 потенциальных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом председатель фракции Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента 13 сентября, сообщает "Укринформ".

"У нас не было даже внутрипартийной дискуссии, нужно менять состав ЦИК или нет. Мы понимали, что рано или поздно ЦИК ждет перезапуск... Сейчас уже есть где-то 35 кандидатов, из которых надо составить шорт-лист, чтобы эти люди выглядели нормально, с профессиональной точки зрения и в глазах общественности, которые могут нормально защищать интересы избирателей", – отметил Арахамия.

На вопрос журналистов, успеет ли "Слуга народа" сформировать этот короткий список до понедельника, политик ответил: "Вы же видите, что мы можем работать в турборежиме. Кто будет в воскресенье работать, чтобы сделать этот шорт-лист и провести окончательные собеседования, чтобы потом подавать кандидатуры".

Говоря о том, смогут ли предложить своих представителей политсилы, которые не проголосовали за роспуск ЦИК – "Голос" и "Европейская солидарность", Арахамия сказал, что если бы это зависело от него, он "предпочел бы дать места "Голосу".

"Возможно, и "ЕС" тоже надо дать места – я не знаю, как это должно быть по закону", – добавил лидер фракции "Слуга народа".

Арахамия отметил, что накануне "почти все фракции во время разговора с представителями "Слуги народа" высказывались за перезагрузку ЦИК".

"Я спрашивал всех лидеров фракций относительно их позиции. Все, кроме "ЕС" говорили, что у них позиция стойка – за перезагрузу ЦИК. У "Голоса" была позиция воздерживаться от голосов", – сказал Арахамия.

Напомним:

На заседании 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии, "за" проголосовал 341 депутат. Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса.

В Центральной избирательной комиссии рассказали УП, что считают решение парламента политическим и немотивированным, но смысла его обжаловать не видят.

Фракция "Слуга народа" ранее заявляла о намерении предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии.

Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.

9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В представлении он указал, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость".

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск политически мотивированным решением.

Знать больше:

Почему Зеленский распускает ЦИК?