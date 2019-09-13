ГБР допросило освобожденных моряков

1509 просмотров
Пятница, 13 сентября 2019, 20:18

Следователи Государственного бюро расследований допросили нескольких освобожденных из русского плена моряков по делу "о Керченском инциденте".

Источник: LIGA.net со ссылкой на пресс-службу ГБР, адвокат Николай Полозов

Детали: Следователь ГБР допросила моряков в больнице, в которой они находятся.

В ГБР не ответили, каких тем касался допрос. Однако, по словам адвоката, чье объединение защищает интересы моряков, их допросили по делу "о Керченском инциденте".

Дело возбуждено по заявлению Андрея Портнова, экс-замглавы Администрации беглого президента Виктора Януковича.

Что было ранее: 13 сентября пятый президент Петр Порошенко давал показания на допросе в ГБР по ренационализации Приватбанка и пленению украинских моряков.

При этом пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что допрос не был связан с моряками.

По ее словам, Порошенко допросили по поводу возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева.

Напомним:

  • По возвращении в Украину Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.
  • Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР по Порошенко.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • Пленным украинцам предъявили обвинения по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал РФ отпустить захваченных моряков.
  • 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ 24 моряка вернулись в Украину.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ГБР моряки допрос


powered by lun.ua
Материалы по теме
ГБР пришло с обысками в банк Порошенко 13 сентября 2019, 13:09
Порошенко пришел на допрос в ГБР 13 сентября 2019, 11:04
"Сломали ломом дверь": Гонтарева говорит об обысках в ее киевской квартире 12 сентября 2019, 14:17
Все новости
Главные новости
Выборы на Донбассе только после вывода войск – Зеленский
Известный писатель объяснил, почему "присоединил Крым к России" в своей книге
Мэрию Днипра обыскивают. Мэр кивает на "нечистоплотного олигарха"
Пристайко: Мы предлагаем провести выборы и на оккупированной территории
Все новости
Фото

5 признаков того, что родинка вашего ребенка может быть меланомой

здоровье

Почему бывает эректильная дисфункция и как ее преодолеть

Медицина

Защищают ли хирургические маски и респираторы от бактерий

Поиск по сайту
Архив
Весь архів