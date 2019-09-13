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ГБР допросило освобожденных моряков

Пятница, 13 сентября 2019, 20:18

Следователи Государственного бюро расследований допросили нескольких освобожденных из русского плена моряков по делу "о Керченском инциденте".

Источник: LIGA.net со ссылкой на пресс-службу ГБР, адвокат Николай Полозов

Детали: Следователь ГБР допросила моряков в больнице, в которой они находятся.

В ГБР не ответили, каких тем касался допрос. Однако, по словам адвоката, чье объединение защищает интересы моряков, их допросили по делу "о Керченском инциденте".

Дело возбуждено по заявлению Андрея Портнова, экс-замглавы Администрации беглого президента Виктора Януковича.

Что было ранее: 13 сентября пятый президент Петр Порошенко давал показания на допросе в ГБР по ренационализации Приватбанка и пленению украинских моряков.

При этом пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что допрос не был связан с моряками.

По ее словам, Порошенко допросили по поводу возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева.

Напомним:

  • По возвращении в Украину Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.
  • Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР по Порошенко.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • Пленным украинцам предъявили обвинения по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал РФ отпустить захваченных моряков.
  • 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ 24 моряка вернулись в Украину.

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Темы: ГБРморякидопрос
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