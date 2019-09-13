ГБР допросило освобожденных моряков

Следователи Государственного бюро расследований допросили нескольких освобожденных из русского плена моряков по делу "о Керченском инциденте".

Источник: LIGA.net со ссылкой на пресс-службу ГБР, адвокат Николай Полозов

Детали: Следователь ГБР допросила моряков в больнице, в которой они находятся.

В ГБР не ответили, каких тем касался допрос. Однако, по словам адвоката, чье объединение защищает интересы моряков, их допросили по делу "о Керченском инциденте".

Дело возбуждено по заявлению Андрея Портнова, экс-замглавы Администрации беглого президента Виктора Януковича.

Что было ранее: 13 сентября пятый президент Петр Порошенко давал показания на допросе в ГБР по ренационализации Приватбанка и пленению украинских моряков.

При этом пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что допрос не был связан с моряками.

По ее словам, Порошенко допросили по поводу возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева.

Напомним: