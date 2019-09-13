ГБР допросило освобожденных моряков
Следователи Государственного бюро расследований допросили нескольких освобожденных из русского плена моряков по делу "о Керченском инциденте".
Источник: LIGA.net со ссылкой на пресс-службу ГБР, адвокат Николай Полозов
Детали: Следователь ГБР допросила моряков в больнице, в которой они находятся.
В ГБР не ответили, каких тем касался допрос. Однако, по словам адвоката, чье объединение защищает интересы моряков, их допросили по делу "о Керченском инциденте".
Дело возбуждено по заявлению Андрея Портнова, экс-замглавы Администрации беглого президента Виктора Януковича.
Что было ранее: 13 сентября пятый президент Петр Порошенко давал показания на допросе в ГБР по ренационализации Приватбанка и пленению украинских моряков.
При этом пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что допрос не был связан с моряками.
По ее словам, Порошенко допросили по поводу возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева.
Напомним:
- По возвращении в Украину Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.
- Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР по Порошенко.
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- Пленным украинцам предъявили обвинения по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ 24 моряка вернулись в Украину.