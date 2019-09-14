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Вакарчук розкритикував розпуск ЦВК: Політичний інтерес переважає

Субота, 14 вересня 2019, 13:05

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук критикує партію влади за розпуск Центрвиборчкому.

Джерело: виступ Вакарчука на конференції YES у суботу, коментар спікера ВР Дмитра Разумкова у кулуарах YES, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Деталі: Вакарчук підкреслив, що монобільшість ініціювала розпуск ЦВК через три фази виборів, які були визнані міжнародною спільнотою. За його словами, це була виключно політична ініціатива.

Пряма мова: Я бачив, як це робив уряд Порошенка, як це робив уряд Януковича і як це робив будь-який президент, який приходив до влади до того. Всі вони обіцяли будувати інституції, але в більшості вони цього не роблять. Вони залишають правила, але міняють людей. Я це називаю слабкістю інституцій і тим, що політичний інтерес переважає над інституційним підходом.

Вакарчук додав, що не знає людей із розпущеної ЦВК, і вони не є його друзями, але для нього важливі правила.

За його словами, перед Україною стоїть два основних виклики – зовнішня агресія та внутрішній фактор, "питання того, чи є інституції більш важливими, ніж політична кон'юнктура. Вакарчук вважає, що "поки що другий виклик є таким самим великим і масштабним, як і перший".

У свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що новий склад Центральної виборчої комісії  буде хорошим, але про конкретні кандидатури говорити зарано.

Пряма мова: "Я думаю, що рішення прийматиметься найближчим часом. Щодо кандидатур - поки що зарано говорити. Я впевнений, що буде хороший склад Центральної виборчої комісії". 

Деталі: Разумков зазначив, що до попереднього складу ЦВК були питання ще під час виборів президента.

"Парламентські вибори були спокійними, але теж були деякі питання", - додав він.

Також Разумков заявив, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей можуть проводитися тільки за законами України, а дострокове припинення повноважень усіх членів ЦВК з цим ніяк не пов'язане. 

Знати більше: Чому Зеленський розпускає ЦВК?

Передісторія:

  • На засіданні 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, "за" проголосував 341 депутат. Фракції "Європейська солідарність" і "Голос" не дали жодного голосу. 
  • У Центральні виборчій комісії розповіли УП, що вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.
  • Фракція "Слуга народу" раніше заявляла про намір запропонувати квотний принцип розподілу позицій членів нової Центральної виборчої комісії.
  • Центральну виборчу комісію оновили рік тому: 20 вересня 2018 року Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.
  • 9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. В поданні він вказав, що комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". 
  • Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського.

Катерина Тищенко, УП
Теми: ВакарчукЦВК
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