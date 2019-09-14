Вакарчук розкритикував розпуск ЦВК: Політичний інтерес переважає

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук критикує партію влади за розпуск Центрвиборчкому.

Джерело: виступ Вакарчука на конференції YES у суботу, коментар спікера ВР Дмитра Разумкова у кулуарах YES, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Деталі: Вакарчук підкреслив, що монобільшість ініціювала розпуск ЦВК через три фази виборів, які були визнані міжнародною спільнотою. За його словами, це була виключно політична ініціатива.

Пряма мова: Я бачив, як це робив уряд Порошенка, як це робив уряд Януковича і як це робив будь-який президент, який приходив до влади до того. Всі вони обіцяли будувати інституції, але в більшості вони цього не роблять. Вони залишають правила, але міняють людей. Я це називаю слабкістю інституцій і тим, що політичний інтерес переважає над інституційним підходом.

Вакарчук додав, що не знає людей із розпущеної ЦВК, і вони не є його друзями, але для нього важливі правила.

За його словами, перед Україною стоїть два основних виклики – зовнішня агресія та внутрішній фактор, "питання того, чи є інституції більш важливими, ніж політична кон'юнктура. Вакарчук вважає, що "поки що другий виклик є таким самим великим і масштабним, як і перший".

У свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що новий склад Центральної виборчої комісії буде хорошим, але про конкретні кандидатури говорити зарано.

Пряма мова: "Я думаю, що рішення прийматиметься найближчим часом. Щодо кандидатур - поки що зарано говорити. Я впевнений, що буде хороший склад Центральної виборчої комісії".

Деталі: Разумков зазначив, що до попереднього складу ЦВК були питання ще під час виборів президента.

"Парламентські вибори були спокійними, але теж були деякі питання", - додав він.

Також Разумков заявив, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей можуть проводитися тільки за законами України, а дострокове припинення повноважень усіх членів ЦВК з цим ніяк не пов'язане.

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