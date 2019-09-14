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Вакарчук раскритиковал роспуск ЦИК: Политический интерес преобладает

Суббота, 14 сентября 2019, 13:05

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук критикует партию власти за роспуск Центризбиркома.

Источник: выступление Вакарчука на конференции YES в субботу, комментарий спикера ВР Дмитрия Разумкова в кулуарах YES, сообщает Интерфакс-Украина.

Детали: Вакарчук подчеркнул, что монобольшинство инициировало роспуск ЦИК после трех фаз выборов, которые были признаны международным сообществом. По его словам, это была исключительно политическая инициатива.

Прямая речь: Я видел, как это делало правительство Порошенко, как это делало правительство Януковича и как это делал любой президент, который приходил к власти до того. Все они обещали строить институты, но в большинстве они этого не делают. Они оставляют правила, но меняют людей. Я это называю слабостью институтов и тем, что политический интерес преобладает над институциональным подходом.

Вакарчук добавил, что не знает людей из распущенной ЦИК, и они не являются его друзьями, но для него важны правила.

По его словам, перед Украиной стоит два основных вызова - внешняя агрессия и внутренний фактор, "вопрос того, являются ли институты более важными, чем политическая конъюнктура". Вакарчук считает, что "пока второй вызов является таким же большим и масштабным, как и первый".

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый состав Центральной избирательной комиссии будет хорошим, но о конкретных кандидатурах говорить рано.

Прямая речь: "Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Относительно кандидатур - пока рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии".

Детали: Разумков отметил, что в предыдущий состав ЦИК были вопросы еще во время выборов президента.

"Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы", - добавил он.

Также Разумков заявил, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по законам Украины, а досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК с этим никак не связано.

Знать большеПочему Зеленский распускает ЦИК?

Напомним:

  • На заседании 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии, "за" проголосовал 341 депутат. Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса.
  • В Центральной избирательной комиссии рассказали УП, что считают решение парламента политическим и немотивированным, но смысла его обжаловать не видят.
  • Фракция "Слуга народа" ранее заявляла о намерении предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии.
  • Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.
  • 9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В представлении он указал, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость".
  • Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск политически мотивированным решением.

Катерина Тищенко, УП
Темы: ВакарчукЦИК
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