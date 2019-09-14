Вакарчук раскритиковал роспуск ЦИК: Политический интерес преобладает

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук критикует партию власти за роспуск Центризбиркома.

Источник: выступление Вакарчука на конференции YES в субботу, комментарий спикера ВР Дмитрия Разумкова в кулуарах YES, сообщает Интерфакс-Украина.

Детали: Вакарчук подчеркнул, что монобольшинство инициировало роспуск ЦИК после трех фаз выборов, которые были признаны международным сообществом. По его словам, это была исключительно политическая инициатива.

Прямая речь: Я видел, как это делало правительство Порошенко, как это делало правительство Януковича и как это делал любой президент, который приходил к власти до того. Все они обещали строить институты, но в большинстве они этого не делают. Они оставляют правила, но меняют людей. Я это называю слабостью институтов и тем, что политический интерес преобладает над институциональным подходом.

Вакарчук добавил, что не знает людей из распущенной ЦИК, и они не являются его друзьями, но для него важны правила.

По его словам, перед Украиной стоит два основных вызова - внешняя агрессия и внутренний фактор, "вопрос того, являются ли институты более важными, чем политическая конъюнктура". Вакарчук считает, что "пока второй вызов является таким же большим и масштабным, как и первый".

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый состав Центральной избирательной комиссии будет хорошим, но о конкретных кандидатурах говорить рано.

Прямая речь: "Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Относительно кандидатур - пока рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии".

Детали: Разумков отметил, что в предыдущий состав ЦИК были вопросы еще во время выборов президента.

"Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы", - добавил он.

Также Разумков заявил, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по законам Украины, а досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК с этим никак не связано.

Знать больше: Почему Зеленский распускает ЦИК?

Напомним: