Вакарчук раскритиковал роспуск ЦИК: Политический интерес преобладает

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук критикует партию власти за роспуск Центризбиркома.

Источник: выступление Вакарчука на конференции YES в субботу

Детали: Вакарчук подчеркнул, что монобольшинство инициировало роспуск ЦИК после трех фаз выборов, которые были признаны международным сообществом. По его словам, это была исключительно политическая инициатива.

Прямая речь: Я видел, как это делало правительство Порошенко, как это делало правительство Януковича и как это делал любой президент, который приходил к власти до того. Все они обещали строить институты, но в большинстве они этого не делают. Они оставляют правила, но меняют людей. Я это называю слабостью институтов и тем, что политический интерес преобладает над институциональным подходом.

Вакарчук добавил, что не знает людей из распущенной ЦИК, и они не являются его друзьями, но для него важны правила.

По его словам, перед Украиной стоит два основных вызова - внешняя агрессия и внутренний фактор, "вопрос того, являются ли институты более важными, чем политическая конъюнктура". Вакарчук считает, что "пока второй вызов является таким же большим и масштабным, как и первый".

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Напомним: