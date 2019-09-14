Вакарчук раскритиковал роспуск ЦИК: Политический интерес преобладает
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук критикует партию власти за роспуск Центризбиркома.
Источник: выступление Вакарчука на конференции YES в субботу
Детали: Вакарчук подчеркнул, что монобольшинство инициировало роспуск ЦИК после трех фаз выборов, которые были признаны международным сообществом. По его словам, это была исключительно политическая инициатива.
Прямая речь: Я видел, как это делало правительство Порошенко, как это делало правительство Януковича и как это делал любой президент, который приходил к власти до того. Все они обещали строить институты, но в большинстве они этого не делают. Они оставляют правила, но меняют людей. Я это называю слабостью институтов и тем, что политический интерес преобладает над институциональным подходом.
Вакарчук добавил, что не знает людей из распущенной ЦИК, и они не являются его друзьями, но для него важны правила.
По его словам, перед Украиной стоит два основных вызова - внешняя агрессия и внутренний фактор, "вопрос того, являются ли институты более важными, чем политическая конъюнктура". Вакарчук считает, что "пока второй вызов является таким же большим и масштабным, как и первый".
Знать больше: Почему Зеленский распускает ЦИК?
Напомним:
- На заседании 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии, "за" проголосовал 341 депутат. Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса.
- В Центральной избирательной комиссии рассказали УП, что считают решение парламента политическим и немотивированным, но смысла его обжаловать не видят.
- Фракция "Слуга народа" ранее заявляла о намерении предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии.
- Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.
- 9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В представлении он указал, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость".
- Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск политически мотивированным решением.
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