"Слуги народу" можуть скасувати посаду голови КМДА – Корнієнко
У новій редакції закону "Про столицю", яку підготували депутати від "Слуги народу", може зникнути посада глави КМДА.
Джерело: перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю LB.ua
Пряма мова: Можливо, в новій редакції закону "Про столицю" такої позиції як глава КМДА взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо в цілому по децентралізації, не буде глав ОДА (замість них плануються префекти - ред.)
...Київ хоч і регулюється окремим законом "Про столицю", але він не може випадати із загальної канви. Якщо у всій країні не буде ОДА, чому вона буде в Києві? Відповідно "танці" навколо посади голови КМДА вже втрачають актуальність.
Деталі: відповідаючи на питання, навіщо в такому випадку звільняти Віталія Кличка з посади голови КМДА, Корнієнко відповів, що "це право президента" і "щоб відновити законність".
Заступник голови фракції зазначив, що законопроект "Про столицю" буде представлений "найближчим часом".
За його словами, таку модель управління містом депутати від "Слуги народу" "побачили в Європі".
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Передісторія:
- Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
- Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
- 4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка. Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.
- Голови депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Кличка на посаду голови КМДА.
- Указу про звільнення Кличка Зеленським досі немає.
- Звільняє керівника КМДА президент. При цьому Віталій Кличко залишається міським головою Києва й очолює Київраду до наступних виборів у столиці.
- За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).