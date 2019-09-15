"Слуги народу" можуть скасувати посаду голови КМДА – Корнієнко

У новій редакції закону "Про столицю", яку підготували депутати від "Слуги народу", може зникнути посада глави КМДА.

Джерело: перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю LB.ua

Пряма мова: Можливо, в новій редакції закону "Про столицю" такої позиції як глава КМДА взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо в цілому по децентралізації, не буде глав ОДА (замість них плануються префекти - ред.)

...Київ хоч і регулюється окремим законом "Про столицю", але він не може випадати із загальної канви. Якщо у всій країні не буде ОДА, чому вона буде в Києві? Відповідно "танці" навколо посади голови КМДА вже втрачають актуальність.

Деталі: відповідаючи на питання, навіщо в такому випадку звільняти Віталія Кличка з посади голови КМДА, Корнієнко відповів, що "це право президента" і "щоб відновити законність".

Заступник голови фракції зазначив, що законопроект "Про столицю" буде представлений "найближчим часом".

За його словами, таку модель управління містом депутати від "Слуги народу" "побачили в Європі".

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