"Слуги народа" могут упразднить должность главы КГГА – Корниенко

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 22:43
Александр Корниенко
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В новой редакции закона "О столице", которую подготовили депутаты от "Слуги народа", может исчезнуть должность главы КГГА.

Источник: первый заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью LB.ua

Прямая речь: Возможно, в новой редакции закона "О столице" такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА (вместо них планируются префекты – ред.)

…Киев хоть и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность.

Детали: отвечая на вопрос, зачем в таком случае увольнять Виталия Кличко с должности главы КГГА, Корниенко ответил, что "это право президента" и "чтобы восстановить законность".

Замглавы фракции отметил, что законопроект "О столице" будет представлен "в ближайшее время".

По его словам, такую модель управления городом депутаты от "Слуги народа" "увидели в Европе".

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Предыстория:

  • Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • 4 сентября Кабмин согласовал освобождения Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • Председатели депутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Кличко на должность председателя КГГА.
  • Указа об увольнении Кличко Зеленским нет до сих пор.
  • Увольняет руководителя КГГА президент. При этом Виталий Кличко остается городским главой Киева и возглавляет Киевсовет до следующих выборов в столице.
  • По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).

Украинская правда

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Темы: КГГА Слуга народа


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