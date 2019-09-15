"Слуги народа" могут упразднить должность главы КГГА – Корниенко

В новой редакции закона "О столице", которую подготовили депутаты от "Слуги народа", может исчезнуть должность главы КГГА.

Источник: первый заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью LB.ua

Прямая речь: Возможно, в новой редакции закона "О столице" такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА (вместо них планируются префекты – ред.)

…Киев хоть и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность.

Детали: отвечая на вопрос, зачем в таком случае увольнять Виталия Кличко с должности главы КГГА, Корниенко ответил, что "это право президента" и "чтобы восстановить законность".

Замглавы фракции отметил, что законопроект "О столице" будет представлен "в ближайшее время".

По его словам, такую модель управления городом депутаты от "Слуги народа" "увидели в Европе".

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