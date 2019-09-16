Волкер про видачу Цемаха Росії: Ціна не настільки висока, як про це говорять
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає перебільшеним значення підозрюваного Володимира Цемаха, якого передали Росії в рамках обміну утримуваними особами, в розслідуванні авіакатастрофи МН17.
Джерело: Інтерв'ю Волкера 1+1.
Пряма мова: "Не думаю, що ми б дізналися щось нове від підозрюваного в атаці на МН17, крім того, що ми вже знаємо. Тому, не думаю, що ціна була настільки високою, як про це говорять".
"У той же час, важливо звільнити полонених з Росії. Дуже важливо. Тому, вважаю, обидві країни зробили крок вперед, і, я сподіваюся тепер, щоб надати подальший імпульс, треба провести ще обміни".
Деталі: На питання, чи є шанс ще одного обміну до кінця року, Волкер відповів, що це залежить від обставин.
Він вважає, що має бути пропозиція обміняти "всіх на всіх", але можуть бути проблеми з визначенням, оскільки Росія поширює своє трактування полонених на тих, хто затриманий під час конфлікту, і на тих, хто заарештований з різних причин в інших місцях.
Волкер також зазначив, що бажання обміну є в України. І якщо Росія продемонструє таке ж бажання, то його можливо буде провести.
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Передісторія:
- 7 вересня Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими.
- Того ж дня з’явилася інформація, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха. Росіяни це заперечили.
- 9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.
- Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.
- 11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.
- Колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха у червні 2019 року затримали українські спецслужби. Офіційна версія – на лінії розмежування, за даними родичів Цемаха – внаслідок спецоперації на території "ДНР".
- Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили бойовики.
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