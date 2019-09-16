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Волкер про видачу Цемаха Росії: Ціна не настільки висока, як про це говорять

Понеділок, 16 вересня 2019, 09:38
Волкер про видачу Цемаха Росії: Ціна не настільки висока, як про це говорять

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає перебільшеним значення підозрюваного Володимира Цемаха, якого передали Росії в рамках обміну утримуваними особами, в розслідуванні авіакатастрофи МН17.

Джерело: Інтерв'ю Волкера 1+1.

Пряма мова: "Не думаю, що ми б дізналися щось нове від підозрюваного в атаці на МН17, крім того, що ми вже знаємо. Тому, не думаю, що ціна була настільки високою, як про це говорять".

"У той же час, важливо звільнити полонених з Росії. Дуже важливо. Тому, вважаю, обидві країни зробили крок вперед, і, я сподіваюся тепер, щоб надати подальший імпульс, треба провести ще обміни".

Деталі: На питання, чи є шанс ще одного обміну до кінця року, Волкер відповів, що це залежить від обставин.

Він вважає, що має бути пропозиція обміняти "всіх на всіх", але можуть бути проблеми з визначенням, оскільки Росія поширює своє трактування полонених на тих, хто затриманий під час конфлікту, і на тих, хто заарештований з різних причин в інших місцях.

Волкер також зазначив, що бажання обміну є в України. І якщо Росія продемонструє таке ж бажання, то його можливо буде провести. 

Знати більше: Помічник президента Андрій Єрмак: Прізвище Цемаха на обмін в розмовах Зеленського і Путіна було з самого початку 

Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Справа Цемаха і обмін полоненими. Коли українці зможуть повернутися додому

Передісторія:

  • 7 вересня Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими.
  • Того ж дня з’явилася інформація, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха. Росіяни це заперечили.
  • 9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.
  • Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.
  • 11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.
  • Колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха у червні 2019 року затримали українські спецслужби. Офіційна версія – на лінії розмежування, за даними родичів Цемаха – внаслідок спецоперації на території "ДНР".
  • Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили бойовики.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяУкраїнаполонені
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