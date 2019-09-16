Волкер про видачу Цемаха Росії: Ціна не настільки висока, як про це говорять

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає перебільшеним значення підозрюваного Володимира Цемаха, якого передали Росії в рамках обміну утримуваними особами, в розслідуванні авіакатастрофи МН17.

Джерело: Інтерв'ю Волкера 1+1.

Пряма мова: "Не думаю, що ми б дізналися щось нове від підозрюваного в атаці на МН17, крім того, що ми вже знаємо. Тому, не думаю, що ціна була настільки високою, як про це говорять".

"У той же час, важливо звільнити полонених з Росії. Дуже важливо. Тому, вважаю, обидві країни зробили крок вперед, і, я сподіваюся тепер, щоб надати подальший імпульс, треба провести ще обміни".

Деталі: На питання, чи є шанс ще одного обміну до кінця року, Волкер відповів, що це залежить від обставин.

Він вважає, що має бути пропозиція обміняти "всіх на всіх", але можуть бути проблеми з визначенням, оскільки Росія поширює своє трактування полонених на тих, хто затриманий під час конфлікту, і на тих, хто заарештований з різних причин в інших місцях.

Волкер також зазначив, що бажання обміну є в України. І якщо Росія продемонструє таке ж бажання, то його можливо буде провести.

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