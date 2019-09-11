Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17

Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, якого раніше вважали ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, у підозрюваного.

Джерело: інтерв'ю DW депутатки Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі

Дослівно: "За її словами, міжнародна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор поширили лист, в якому говорилося про те, що відповідно до недавньої інформації, що з'явилася цього літа, тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних".

На думку Пірі, вимога Росії віддати їй Цемаха свідчить про те, що Москва визнає свою провину в катастрофі "Боїнга" рейсу MH17.

Що було раніше: Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.

Знати більше: Справа Цемаха та обмін полоненими

Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Помічник президента Андрій Єрмак: Прізвище Цемаха на обмін в розмовах Зеленського і Путіна було з самого початку

Передісторія: