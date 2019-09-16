Волкер о выдаче Цемаха России: Цена не настолько высока, как об этом говорят

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает преувеличенным значение подозреваемого Владимира Цемаха, которого передали России в рамках обмена удерживаемыми, в расследовании авиакатастрофы МН17.

Источник: Интервью Волкера 1+1.

Прямая речь: "Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят".

"В то же время, важно освободить пленных из России. Очень важно. Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и, я надеюсь теперь, чтобы придать дальнейший импульс, надо провести еще обмены".

Детали: На вопрос, есть ли шанс еще одного обмена до конца года, Волкер ответил, что это зависит от обстоятельств.

Он считает, что должно быть предложение обменять "всех на всех", но могут быть проблемы с определением, поскольку Россия распространяет свою трактовку пленных на тех, кто задержан в ходе конфликта, и на тех, кто арестован по разным причинам в других местах.

Волкер также отметил, что желание обмена есть у Украины. И если Россия продемонстрирует такое же желание, то его возможно будет провести.

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