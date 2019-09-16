Богдан про "Слугу народу": "Там є божевільні люди, психічно хворі"

Глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що у президентській партії "Слуга народу" є психічно хворі і божевільні нардепи.

Джерело: інтерв’ю Богдана ВВС

У Богдана запитали, як офіс президента реагує на звинувачення деяких нардепів "Слуги народу", які запевняють, що у Зеленського не рахуються з народними обранцями і хочуть їх перетворити на "ручних тваринок".

Пряма мова Богдана: "Там (у "Слузі народу" - ред.) є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, в кожного з нас є фобії, і у вас, і в мене. Немає еталону психічно здорової людини.

Хтось себе відчуває тваринкою - що ж ми можемо зробити. Питання цілей та ідеології. Вони сваряться, щось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї цілі - ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди - мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом".

Деталі: Також у глави офісу Зеленського запитали, чи не бояться там наростання конфлікту в стосунках президента і парламенту.

Пряма мова Богдана: "Не думаю, що буде наростати. Ви не усвідомлюєте, як тяжко приймати такі рішення. Тобто 254 людини, більшість з яких прийшли не з твого кола спілкування. Абсолютна більшість.

Треба розуміти джерела формування цих списків, звідки взялися ці люди. Частина людей прийшла реально з Фейсбука, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали: хто популярний по цьому округу - ми йому дзвонили і питали: "Йдеш від нас? Завтра треба віднести документи". Є й такі люди.

Когось давали обласні штаби, є журналісти, яких нам рекомендував наш прес-центр, є люди від BRDO, яких привів Олексій Гончарук, яких ми в житті ніколи не бачили.

Це єдиний список, який сформувався без копійки грошей. Ніколи ні одна партія в Україні не формувала такий список. Звичайно, там різні люди. Там є люди, які раніше на базарі продавали фрукти, там є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи - це формувати з них команду".

Що було раніше: співрозмовники УП у Верховній Раді поскаржилися, що офіс президента з ними не рахується і намагається зробити з фракції "абсолютно ручних тваринок" для прийняття потрібних ОП рішень.

До Ради 9 скликання пройшли 254 нардепи від партії "Слуга народу".

Нагадаємо:

Раніше Богдан заявляв, що новій владі не потрібні журналісти, бо вони спілкуються з суспільством без посередників. Про це він сказав після скандалу з його "звільненням".

Зокрема, 1 серпня джерело в Офісі президента повідомило "Українській правді", що Андрій Богдан написав заяву такого змісту: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".

Інші джерела, в тому числі, в Офісі президента, не підтвердили це й говорили навіть про "жарт Богдана", а речниця президента Юлія Мендель відмовилася коментувати "чутки".

Богдан юрист колишнього бізнес-партнера президента - олігарха Ігоря Коломойського.

Він підпадав під дію закону про очищення влади і мав бути люстрованим, а після резонансу навколо призначення в Адміністрацію президента її реформували в Офіс президента.

З АП Богдана звільнили і перепризначили в ОП.

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