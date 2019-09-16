Богдан о "Слуге народа": "Там есть сумасшедшие люди, психически больные"

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что в президентской партии "Слуга народа" есть психически больные и безумные нардепы.

Источник: интервью Богдана ВВС

Детали: У Богдана спросили, как офис президента реагирует на обвинения некоторых нардепов "Слуги народа", которые уверяют, что у Зеленского не считаются с народными избранниками и хотят их превратить в "ручных животных".

Прямая речь Богдана: "Там (в "Слуге народа" - ред.) есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека.

Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать. Вопрос целей и идеологии. Они ссорятся, то не понимают, то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - пожалуй, мы будем расценивать его врагом".

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