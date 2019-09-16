Разумков анонсував новий виборчий кодекс з відкритими списками

У Верховній Раді підготують новий варіант Виборчого кодексу, який закріпить пропорційну систему з відритими списками.

Джерело: коментар спікера Ради Дмитра Разумкова у парламенті.

Пряма мова: "У будь-якому випадку буде новий варіант: або доопрацьований минулий, або новий Виборчий кодекс. Бо з одного боку треба зробити якісний документ, якісний закон, по якому після цього можна буде проводити нормальні вибори в Україні, але – на це піде деякий час. Тому говорити, що це буде скоро – не дуже коректно".

"Ця дискусія на часі, бо наступні вибори починаються після того, як закінчуються попередні, тому займатися підготовкою закону треба завчасно".

Деталі: На запитання, чи буде в новому законі закладатися пропорційна система з відкритими списками, Разумков сказав: "Думаю, що так".

Він додав, що згідно з останніми опитуваннями, 66% людей хочуть, щоб вибори були саме за пропорційною системою.

Водночас спікер Ради не зміг відповісти, чи новий Виборчий кодекс з’явиться до Нового року. Він висловив сподівання, що це буде зроблено якомога швидше, але швидкість не вплине на якість.

Що було раніше: 13 вересня президент Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс.

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