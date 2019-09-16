Разумков анонсировал новый избирательный кодекс с открытыми списками

В Верховной Раде подготовят новый вариант Избирательного кодекса, который закрепит пропорциональную систему с отрытыми списками.

Источник: комментарий спикера Рады Дмитрия Разумкова в парламенте.

Прямая речь: "В любом случае будет новый вариант: или доработанный прошлый, или новый Избирательный кодекс. Потому что с одной стороны надо сделать качественный документ, качественный закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине, но – на это уйдет некоторое время. Поэтому говорить, что это будет скоро – не очень корректно".

"Эта дискуссия актуальна, потому что следующие выборы начинаются после того, как заканчиваются предыдущие, поэтому заниматься подготовкой закона нужно заблаговременно".

Детали: На вопрос, будет ли в новом законе закладываться пропорциональная система с открытыми списками, Разумков сказал: "Думаю, что да".

Он добавил, что согласно последним опросам, 66% людей хотят, чтобы выборы были именно по пропорциональной системе.

В то же время спикер Рады не смог ответить, появится ли новый Избирательный кодекс к Новому году. Он выразил надежду, что это будет сделано как можно скорее, но скорость не повлияет на качество.

Что было раньше: 13 сентября президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс.

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