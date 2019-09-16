Разумков анонсировал новый избирательный кодекс с открытыми списками
В Верховной Раде подготовят новый вариант Избирательного кодекса, который закрепит пропорциональную систему с отрытыми списками.
Источник: комментарий спикера Рады Дмитрия Разумкова в парламенте.
Прямая речь: "В любом случае будет новый вариант: или доработанный прошлый, или новый Избирательный кодекс. Потому что с одной стороны надо сделать качественный документ, качественный закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине, но – на это уйдет некоторое время. Поэтому говорить, что это будет скоро – не очень корректно".
"Эта дискуссия актуальна, потому что следующие выборы начинаются после того, как заканчиваются предыдущие, поэтому заниматься подготовкой закона нужно заблаговременно".
Детали: На вопрос, будет ли в новом законе закладываться пропорциональная система с открытыми списками, Разумков сказал: "Думаю, что да".
Он добавил, что согласно последним опросам, 66% людей хотят, чтобы выборы были именно по пропорциональной системе.
В то же время спикер Рады не смог ответить, появится ли новый Избирательный кодекс к Новому году. Он выразил надежду, что это будет сделано как можно скорее, но скорость не повлияет на качество.
Что было раньше: 13 сентября президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс.
Предыстория:
- 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки. За проект закона №3112-1 проголосовали 230 нардепов.
- 27 августа спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки. В тот же день кодекс был направлен на подпись президенту Украины.
- Документ авторства Андрея Парубия, Александра Черненко и Леонида Емца прошел первое чтение 7 ноября 2017 года.
- Новые положения Кодекса предусматривают применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.