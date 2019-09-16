Голова ОП розповів про контакти з Путіним та Кремлем

Президент України Володимир Зеленський тричі спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, а керівник Офісу президента Андрій Богдан не зміг поговорити з керівником Адміністрації президента РФ.

Джерело: інтерв’ю Богдана BBC

Пряма мова: "Те, що я знаю: було три телефонних розмови (президентів України та Росії – ред.), суть та інтонація цих розмов дають мені надію на завершення військового конфлікту".

Деталі: На запитання, коли це станеться, Богдан відповів: "Коли на це прийде час". На те, що всі так говорять, керівник ОПУ відрізав: "Але не всі так роблять".

На запитання, чи є контакти офісу Зеленського з адміністрацією Путіна Богдан відповів: "Я набирав свого візаві (очевидно, керівника АП РФ Антона Вайно – ред.), дзвонив йому разів п'ять, але він у серпні був у відпустці. У вересні його секретарі відповіли, що він поки що не має повноважень зі мною говорити".

Із помічником президента РФ Владиславом Сурковим, який нібито курує питання Донбасу, Богдан теж не говорив: "Не дзвонили. Я, за дипломатичними правилами, маю контактувати лише зі своїм візаві у цій країні".

Коментуючи інформацію журналістів російської служби ВВС від дипломатичних джерел про те, що росіяни загалом не дуже налаштовані на зустріч у "нормандському форматі", бо Кремлю немає, про що говорити, Богдан заявив: "Здається мені, найбільшим дипломатом, який приймає рішення в Росії, є президент. Мабуть, як уже і в Україні.

У нас так вже вимальовується, що є центр прийняття міжнародних рішень, і слава Богу".

Передісторія:

11 липня президент Володимир Зеленський вперше провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом він заявив, що тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін намагався не допустити цієї розмови.

7 серпня Зеленський вдруге провів телефонну розмову з Путіним через смерті 4 українських бійців поблизу Павлополя попри "режим тиші".

7 вересня Зеленський втретє говорив із Путіним після обміну утримуваними особами "35 на 35". Тоді вони говорили про можливість зустрічі в "нормандському форматі".

Хто брав участь у переговорах щодо обміну політв’язнів, достеменно не відомо. В ОПУ працювала робоча група, яка координувала процес разом зі СБУ. На борту президентського літака для обміну, крім екіпажу, були заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і помічник Зеленського Андрій Єрмак.

Єрмак заявляв, що Зеленський і Путін говорить на рівних і їхні розмови конструктивні.

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