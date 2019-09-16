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Глава ОП рассказал о контактах с Путиным и Кремлем

Понедельник, 16 сентября 2019, 13:41

Президент Украины Владимир Зеленский трижды общался с президентом России Владимиром Путиным, а руководитель Офиса президента Андрей Богдан не смог поговорить с руководителем Администрации президента РФ.

Источник: интервью Богдана BBC

Прямая речь: "То, что я знаю: было три телефонных разговора (президентов Украины и России – ред.), суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта".

Детали: На вопрос, когда это произойдет, Богдан ответил: "Когда на это придет время". На то, что все так говорят, руководитель ОПУ отрезал: "Но не все так делают".

На вопрос, есть ли контакты офиса Зеленского с администрацией Путина, Богдан ответил: "Я набирал своего визави (очевидно, руководителя АП РФ Антона Вайно – ред.), звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить".

С помощником президента РФ Владиславом Сурковым, который якобы курирует вопросы Донбасса, Богдан тоже не говорил: "Не звонили. Я, по дипломатическим правилам, должен контактировать только со своим визави в этой стране".

Комментируя информацию журналистов русской службы ВВС от дипломатических источников о том, что россияне в целом не очень настроены на встречу в "нормандском формате", мол, Кремлю не о чем говорить, Богдан заявил: "Кажется мне, наибольший дипломат, который принимает решение в России, – президент. Видимо, как уже и в Украине.

У нас так уже вырисовывается, что есть центр принятия международных решений, и слава Богу".

Предыстория:

  • 11 июля президент Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Позже он заявил, что тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин пытался не допустить этого разговора.
  • 7 августа Зеленский второй раз провел телефонный разговор с Путиным из-за смерти 4 украинских бойцов вблизи Павлополя несмотря на "режим тишины".
  • 7 сентября Зеленский третий раз говорил с Путиным после обмена удерживаемыми лицами "35 на 35". Тогда они говорили о возможности встречи в "нормандском формате".
  • Кто принимал участие в переговорах по обмену политзаключенных, точно не известно. В ОПУ действовала рабочая группа, которая координировала процесс вместе с СБУ. На борту президентского самолета для обмена, кроме экипажа, были заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и помощник Зеленского Андрей Ермак.
  • Ермак заявлял, что Зеленский и Путин говорит на равных и их разговоры конструктивны.

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УП, исправлено
Темы: ЗеленскийПутинРосcияБогданОфис президента
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