Глава ОП рассказал о контактах с Путиным и Кремлем

Президент Украины Владимир Зеленский трижды общался с президентом России Владимиром Зеленским, а руководитель Офиса президента Андрей Богдан не смог поговорить с руководителем Администрации президента РФ Дмитрием Песковым.

Источник: интервью Богдана BBC

Прямая речь: "То, что я знаю: было три телефонных разговора (президентов Украины и России – ред.), суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта".

Детали: На вопрос, когда это произойдет, Богдан ответил: "Когда на это придет время". На то, что все так говорят, руководитель ОПУ отрезал: "Но не все так делают".

На вопрос, есть ли контакты офиса Зеленского с администрацией Путина, Богдан ответил: "Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить".

С помощником президента РФ Владиславом Сурковым, который якобы курирует вопросы Донбасса, Богдан тоже не говорил: "Не звонили. Я, по дипломатическим правилам, должен контактировать только со своим визави в этой стране".

Комментируя информацию журналистов русской службы ВВС от дипломатических источников о том, что россияне в целом не очень настроены на встречу в "нормандском формате", мол, Кремлю не о чем говорить, Богдан заявил: "Кажется мне, наибольший дипломат, который принимает решение в России, – президент. Видимо, как уже и в Украине.

У нас так уже вырисовывается, что есть центр принятия международных решений, и слава Богу".

Предыстория:

11 июля президент Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Позже он заявил, что тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин пытался не допустить этого разговора.

7 августа Зеленский второй раз провел телефонный разговор с Путиным из-за смерти 4 украинских бойцов вблизи Павлополя несмотря на "режим тишины".

7 сентября Зеленский третий раз говорил с Путиным после обмена удерживаемыми лицами "35 на 35". Тогда они говорили о возможности встречи в "нормандском формате".

Кто принимал участие в переговорах по обмену политзаключенных, точно не известно.

Помощник украинского президента Андрей Ермак заявлял, что Зеленский и Путин говорит на равных и их разговоры конструктивны.

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