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Кличко слідом за Ткаченком теж ініціював аудит КМДА

Понеділок, 16 вересня 2019, 18:33

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби з проханням здійснити фінансовий аудиту діяльності структур Київської міської держадміністрації, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015-2019 років.

Джерело: сайт міського голови

Пряма мова: "Зважаючи на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про нібито бюджетні зловживання у місті Києві, звертаюся до вас щодо здійснення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку й достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю".

Що було раніше:

  • Народний депутат від "Слуги народу", який мітить на пост голови КМДА, Олександр Ткаченко просить прем'єра Олексія Гончарука провести аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка, КМДА та її структур.
  • Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • 4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка. Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.
  • У партії "Слуга народу" мають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації. Це – Ткаченко і бізнесмен Андрій Холодов.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоТкаченкоКМДА
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