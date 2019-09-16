Кличко слідом за Ткаченком теж ініціював аудит КМДА

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби з проханням здійснити фінансовий аудиту діяльності структур Київської міської держадміністрації, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015-2019 років.

Джерело: сайт міського голови

Пряма мова: "Зважаючи на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про нібито бюджетні зловживання у місті Києві, звертаюся до вас щодо здійснення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку й достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю".

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