Кличко вслед за Ткаченко тоже инициировал аудит КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу с просьбой осуществить финансовый аудит деятельности структур Киевской городской госадминистрации, коммунальных предприятий и других подразделений за период 2015-2019 годов.
Источник: сайт городского председателя
Прямая речь: "Учитывая информацию, которая распространяется в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам касательно осуществления Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля".
Что было раньше:
- Народный депутат от "Слуги народа", который метит на пост главы КГГА, Александр Ткаченко просит премьера Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко, КГГА и ее структур.
- Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
- 4 сентября Кабмин согласовал освобождения Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
- В партии "Слуга народа" имеют две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации. Это - Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
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