Кличко вслед за Ткаченко тоже инициировал аудит КГГА

704 просмотра
Понедельник, 16 сентября 2019, 18:33

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу с просьбой осуществить финансовый аудит деятельности структур Киевской городской госадминистрации, коммунальных предприятий и других подразделений за период 2015-2019 годов.

Источник: сайт городского председателя

Прямая речь: "Учитывая информацию, которая распространяется в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам касательно осуществления Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля".

Что было раньше:

  • Народный депутат от "Слуги народа", который метит на пост главы КГГА, Александр Ткаченко просит премьера Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко, КГГА и ее структур.
  • Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • 4 сентября Кабмин согласовал освобождения Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • В партии "Слуга народа" имеют две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации. Это - Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кличко Ткаченко КГГА


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кандидат на должность Кличко инициирует масштабную проверку мэрии Киева 16 сентября 2019, 16:37
Ваша Прага в Сен-Тропе, господин Богдан 13 сентября 2019, 15:00
Кличко: Будут досрочные – пойду на выборы 12 сентября 2019, 21:00
Все новости
Главные новости
Кандидат на должность Кличко инициирует масштабную проверку мэрии Киева
Чумак отменил постановление Матиоса о "засекречивании" деклараций военных прокуроров
У Зеленского хотят от СМИ "самоочищения"
В Мариуполе убили боевика, который находился под следствием
Все новости
Кино

7 кайфових драматичных сериалов о маленьких городках или сообществах

Фото

20 самых смешных фотографий Comedy Wildlife Photography Awards 2019

здоровье

7 способов улучшить "дыхалку"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів