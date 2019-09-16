Кличко вслед за Ткаченко тоже инициировал аудит КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу с просьбой осуществить финансовый аудит деятельности структур Киевской городской госадминистрации, коммунальных предприятий и других подразделений за период 2015-2019 годов.

Источник: сайт городского председателя

Прямая речь: "Учитывая информацию, которая распространяется в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам касательно осуществления Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля".

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