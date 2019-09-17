Російські прикордонники затримали понад 80 громадян КНДР у Японському морі

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Вівторок, 17 вересня 2019, 18:54

Працівники прикордонної служби Росії затримали в Японському морі понад 80 громадян КНДР на рибальських шхунах.

Джерело: ТАСС із посиланням на ФСБ

Деталі: У Центрі громадських зв'язків ФСБ пояснили, що затримані займалися браконьєрством у виключній економічній зоні Росії.

Після затримання МЗС Росії заявило, що викличе головного дипломатичного представника Північної Кореї в Москві.

Цьому передував, за версією російських ЗМІ, збройний напад екіпажу північнокорейської шхуни на російських прикордонників.

Троє російських військових отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Троє українських моряків отримали поранення.
  • 24-м полоненим українцям пред'явили звинувачення по ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.

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Теми: Росія КНДР


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