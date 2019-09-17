Російські прикордонники затримали понад 80 громадян КНДР у Японському морі

Працівники прикордонної служби Росії затримали в Японському морі понад 80 громадян КНДР на рибальських шхунах.

Джерело: ТАСС із посиланням на ФСБ

Деталі: У Центрі громадських зв'язків ФСБ пояснили, що затримані займалися браконьєрством у виключній економічній зоні Росії.

Після затримання МЗС Росії заявило, що викличе головного дипломатичного представника Північної Кореї в Москві.

Цьому передував, за версією російських ЗМІ, збройний напад екіпажу північнокорейської шхуни на російських прикордонників.

Троє російських військових отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо: