Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські прикордонники затримали понад 80 громадян КНДР у Японському морі

Вівторок, 17 вересня 2019, 18:54

Працівники прикордонної служби Росії затримали в Японському морі понад 80 громадян КНДР на рибальських шхунах.

Джерело: ТАСС із посиланням на ФСБ

Деталі: У Центрі громадських зв'язків ФСБ пояснили, що затримані займалися браконьєрством у виключній економічній зоні Росії.

Після затримання МЗС Росії заявило, що викличе головного дипломатичного представника Північної Кореї в Москві.

Цьому передував, за версією російських ЗМІ, збройний напад екіпажу північнокорейської шхуни на російських прикордонників.

Троє російських військових отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Троє українських моряків отримали поранення.
  • 24-м полоненим українцям пред'явили звинувачення по ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.

Теми: РосіяКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Росія
Дипломати РФ втратять "безкоштовну" дачу біля Турку після рішення про закриття консульства
Британська розвідка: Росія вирішила вийти із "зернової угоди" ще деякий час тому
Росія додатково замінувала підходи до українських портів – Білий дім
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: