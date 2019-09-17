Російські прикордонники затримали понад 80 громадян КНДР у Японському морі
Вівторок, 17 вересня 2019, 18:54
Працівники прикордонної служби Росії затримали в Японському морі понад 80 громадян КНДР на рибальських шхунах.
Джерело: ТАСС із посиланням на ФСБ
Деталі: У Центрі громадських зв'язків ФСБ пояснили, що затримані займалися браконьєрством у виключній економічній зоні Росії.
Після затримання МЗС Росії заявило, що викличе головного дипломатичного представника Північної Кореї в Москві.
Цьому передував, за версією російських ЗМІ, збройний напад екіпажу північнокорейської шхуни на російських прикордонників.
Троє російських військових отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
- Троє українських моряків отримали поранення.
- 24-м полоненим українцям пред'явили звинувачення по ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
- 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.