Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР в Японском море

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Вторник, 17 сентября 2019, 18:54

Сотрудники пограничной службы России задержали в Японском море более 80 граждан КНДР на рыболовных шхунах.

Источник: ТАСС со ссылкой на ФСБ

Детали: В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что задержанные занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России.

После задержания МИД России заявило, что вызовет главного дипломатического представителя Северной Кореи в Москве.

Этому предшествовало, по версии российских СМИ, вооруженное нападение экипажа северокорейской шхуны на российских пограничников.

Трое российских военных получили ранения различной степени тяжести.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24-м пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

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Темы: Росcия КНДР


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