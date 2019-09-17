Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР в Японском море

Сотрудники пограничной службы России задержали в Японском море более 80 граждан КНДР на рыболовных шхунах.

Источник: ТАСС со ссылкой на ФСБ

Детали: В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что задержанные занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России.

После задержания МИД России заявило, что вызовет главного дипломатического представителя Северной Кореи в Москве.

Этому предшествовало, по версии российских СМИ, вооруженное нападение экипажа северокорейской шхуны на российских пограничников.

Трое российских военных получили ранения различной степени тяжести.

Напомним: