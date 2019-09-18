Рада зменшила навантаження на Антикорупційний суд

Верховна Рада прийняла зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд", які мають зменшити навантаження на суд.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: У другому читанні за зміни проголосували 323 нардепи, проти – 5, ще 13 обранців утримались.

Зміни передбачають, що до Вищого антикорупційного суду будуть передавати лише ті старі справи, які розслідувало Національне антикорупційне бюро. При цьому кримінальні провадження, які були розпочаті після запуску ВАС, можуть передаватись до нього незалежно від органу, який проводив слідство.

У пояснювальній записці до змін йдеться, що, за законом, новостворений суд має прийняти щонайменше 3592 кримінальних проваджень, і лише 169 з них розслідувались НАБУ і належать до категорії справ високопосадової корупції.

Це може створити надмірне навантаження на суддів. Водночас, проголосовані зміни мають усунути проблему та "забезпечити ефективний судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців у розумні строки".

Ініціатором законопроекту про зміни є президент Володимир Зеленський.

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