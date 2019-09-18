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Рада зменшила навантаження на Антикорупційний суд

Середа, 18 вересня 2019, 11:08

Верховна Рада прийняла зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд", які мають зменшити навантаження на суд.

Джерело: "Українська правда" 

Деталі: У другому читанні за зміни проголосували 323 нардепи, проти – 5, ще 13 обранців утримались.

Зміни передбачають, що до Вищого антикорупційного суду будуть передавати лише ті старі справи, які розслідувало Національне антикорупційне бюро. При цьому кримінальні провадження, які були розпочаті після запуску ВАС, можуть передаватись до нього незалежно від органу, який проводив слідство.

У пояснювальній записці до змін йдеться, що, за законом, новостворений суд має прийняти щонайменше 3592 кримінальних проваджень, і лише 169 з них розслідувались НАБУ і належать до категорії справ високопосадової корупції.

Це може створити надмірне навантаження на суддів. Водночас, проголосовані зміни мають усунути проблему та "забезпечити ефективний судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців у розумні строки".

Ініціатором законопроекту про зміни є президент Володимир Зеленський.

Знати більше: Замкнена вертикаль. Що таке Вищий антикорупційний суд і чому його створення бояться політики?

Що відомо про нове керівництво Антикорупційного суду і коли він врешті запрацює

Переісторія

  • 7 червня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд України.
  • Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.
  • Водночас, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягали, щоб за Вищим антикорупційним судом закріпили розгляд виключно справ, розслідуваних їхніми детективами та прокурорами.
  • 8 липня в парламенті зареєстрували законопроект Зеленського про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду).
  • У представництві ЄС в Україні закликали депутатів ухвалити цей документ.
  • Для ухвалення змін Зеленський попросив спікера попереднього скликання парламенту Андрія Парубія провести позачергове засідання.
  • 5 вересня Вищий антикорупційний суд розпочав роботу.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Антикорупційний судВерховна РадаНАБУ
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