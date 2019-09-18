Після всіх бід Порошенко навіть СМС не написав – Гонтарева

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Середа, 18 вересня 2019, 11:17

Екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що після того, як її збила автівка та підпалили будинок її родини, колишній президент Петро Порошенко навіть СМС не написав.

Джерело: інтерв'ю Гонтаревої "Лівому берегу".

Гонтарева на питання, чи спілкується з Порошенком: "Ні. Я звільнилася 10 травня 2017 го, повернулася з відпустки у вересні, прийшла в АП з єдиним питанням: "Коли мене звільнять?".

Сказали, що ось-ось. Дотягли до весни. Ну, ви знаєте ... З того моменту, жодного разу його не бачила. Більш того, скажу чесно: зараз, коли зі мною трапилася трагедія, він мені навіть СМС не написав".

Деталі: При цьому, Гонтарева сказала, що вдячна за заяву партії "Європейська солідарність". За її словами, вона вдячна "за кожне слово кожному", тому що її просто знищують.

Що було раніше: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах спалили дотла.

У партії колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що підпал будинку родини Гонтаревої робить Україну непривабливою для інвесторів і б’є по репутації. У "ЄС" вважають, що щодо Гонтаревої триває "кампанія терору", яку здійснює влада.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, а ворог, який шкодить своїй державі".

Президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування.

Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Знати більше: Нічний підпал будинку. Вороги Гонтаревої

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Теми: Гонтарева Порошенко пожежа Коломойський НБУ


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