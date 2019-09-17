Спалили дім Гонтаревої під Києвом

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Вівторок, 17 вересня 2019, 08:22

Будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом спалили в ніч на 17 вересня.

Джерело: сама Гонтарева повідомила про це НВ.

За її словами, зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан.

Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити.

Цьому передувало: 30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.

Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.

Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарєва.

12 вересня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.

Передісторія:

  • Валерія Гонтарєва очолювала Нацбанк під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великобританії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

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Теми: Гонтарева пожежа Київська область


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