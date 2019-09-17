Спалили дім Гонтаревої під Києвом
Будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом спалили в ніч на 17 вересня.
Джерело: сама Гонтарева повідомила про це НВ.
За її словами, зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан.
Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося загасити вогонь.
Заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован написав, що підпал будинку Гонтаревої – "це дуже погано для країни, і наслідки поки складно оцінити".
Цьому передувало: 30 серпня екс-голова Нацбанку повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.
Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.
Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
12 вересня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у київській квартирі, де прописана екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева.
Передісторія:
- Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великобританії.
- 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
- 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
- Гонтарева пропонувала слідчим прилітати до Лондона.
- Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
- Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.