Зеленський доручив Баканову розслідувати підпал будинку Гонтарєвої

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Вівторок, 17 вересня 2019, 16:27

Президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишнього очільника Нацбанку України Валерії Гонтаревої.

Джерело: facebook Служби Безпеки України.

Деталі: Зеленський доручив очільнику СБУ Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку Гонтаревої.

"Служба Безпеки України у межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку у розслідуванні підпалу колегам з правоохоронних органів" - наголосив Баканов.

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Передісторія:

  • Валерія Гонтарева, яка зараз проживає у Великій Британії, звинувачувала олігарха Ігоря Коломойського у тому, що він їй погрожує викраденням. Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.
  • Після цього на Гонтареву в Лондоні наїхало авто, машину її невістки-тезки спалили у Києві, у київській квартирі екс-голови Нацбанку провели обшуки, а будинок під Києвом спалили. 
  • Навесні, ще до повернення Ігоря Коломойського до України, американські ЗМІ повідомляли, що Федеральне бюро розслідувань США веде проти українського олігарха розслідування стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. 
  • 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Українська правда

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Теми: Гонтарева СБУ


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