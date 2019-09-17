Зеленський доручив Баканову розслідувати підпал будинку Гонтарєвої

"Служба Безпеки України у межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку у розслідуванні підпалу колегам з правоохоронних органів" - наголосив Баканов.

Українська правда

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