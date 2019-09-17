Зеленський доручив Баканову розслідувати підпал будинку Гонтарєвої
Президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишнього очільника Нацбанку України Валерії Гонтаревої.
Джерело: facebook Служби Безпеки України.
Деталі: Зеленський доручив очільнику СБУ Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку Гонтаревої.
"Служба Безпеки України у межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку у розслідуванні підпалу колегам з правоохоронних органів" - наголосив Баканов.
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Передісторія:
- Валерія Гонтарева, яка зараз проживає у Великій Британії, звинувачувала олігарха Ігоря Коломойського у тому, що він їй погрожує викраденням. Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.
- Після цього на Гонтареву в Лондоні наїхало авто, машину її невістки-тезки спалили у Києві, у київській квартирі екс-голови Нацбанку провели обшуки, а будинок під Києвом спалили.
- Навесні, ще до повернення Ігоря Коломойського до України, американські ЗМІ повідомляли, що Федеральне бюро розслідувань США веде проти українського олігарха розслідування стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
- Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський.
- 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
- 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
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