Аваков: Той, хто замовив підпал дому Гонтаревої, шкодить своїй державі
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що поліція розслідує підпал будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої під Києвом.
Джерело: Twitter Авакова, сайт поліції Київської області
Голова МВС: "Нічний підпал будинку Гонтаревої – неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі.
Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця".
Поліція: Охоронець будинку, який належить родині Валерії Гонтаревої, вночі почув сторонній шум – а коли вийшов на подвір’я, побачив загоряння покрівлі будинку.
Під час перегляду записів з камер відеоспостереження виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчинені підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.
З травня будинок використовувався як дачний, до вересня цього року територія домоволодіння перебувала під охороною 6 працівників. На момент виникнення пожежі на місці знаходився лише один охоронець.
Поліція з’ясовує усі обставини загоряння та вживає заходи з пошуку й встановлення особи, яка знищила майно.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
За даними джерел УП, будинок площею 316 кв м належить Олегу Борисовичу Гонтареву – чоловіку екс-голови Нацбанку.
Імовірно, в будинок кинули петарду.
Цьому передувало: 30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.
Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.
Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарєва.
12 вересня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.
Передісторія:
- Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великобританії.
- У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
- 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
- Гонтарева пропонувала слідчим прилітати до Лондона.
- Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
- Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.