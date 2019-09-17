Аваков: Той, хто замовив підпал дому Гонтаревої, шкодить своїй державі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що поліція розслідує підпал будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої під Києвом.

Джерело: Twitter Авакова, сайт поліції Київської області

Голова МВС: "Нічний підпал будинку Гонтаревої – неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі.

Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця".

Поліція: Охоронець будинку, який належить родині Валерії Гонтарєвої, вночі почув сторонній шум – а коли вийшов на подвір’я, побачив загоряння покрівлі будинку.

Під час перегляду записів з камер відеоспостереження виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчинені підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Підпал будинку Гонтаревих у Гореничах Фото УП від джерел в правоохоронних органах

З травня будинок використовувався як дачний, до вересня цього року територія домоволодіння перебувала під охороною 6 працівників. На момент виникнення пожежі на місці знаходився лише один охоронець.

Поліція з’ясовує усі обставини загоряння та вживає заходи з пошуку й встановлення особи, яка знищила майно.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

За даними джерел УП, будинок площею 316 кв м належить Олегу Борисовичу Гонтарєву – чоловіку екс-голови Нацбанку.

Імовірно, в будинок кинули петарду.

Цьому передувало: 30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.

Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.

Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарєва.

12 вересня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.

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