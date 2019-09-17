Коломойський про підпал будинку Гонтаревої: Тепер її не видадуть

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Вівторок, 17 вересня 2019, 11:15

Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Про це він заявив у переписці з кореспондентом "Української правди".

"Тепер, скоріше за все, її не видадуть. Тож думайте самі", – написав Коломойський на прохання прокоментувати підпал будинку Гонтаревої.

Нагадаємо, що Гонтарева зараз проживає й працює у Лондоні (Великобританія),

На форумі YES у суботу журналісти запитували Коломойського про його конфлікт із екс-головою НБУ, на що олігарх відповідав, що, у Гонтаревої і без нього вистачає ворогів.

Цьому передувало: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом спалили дотла

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі".

Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від правоохоронних відомств якнайшвидшого розкриття цієї "провокації".

Передісторія:

  • 30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.
  • Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.
  • Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарєва.
  • 12 вересня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.
  • Валерія Гонтарєва очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. 
  • 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • Гонтарева заперечувала свою причетність до "справи Курченка" й пропонувала слідчим прилітати до Лондона.
  • Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.

Українська правда

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Теми: Гонтарева Коломойський пожежа


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