Коломойський про підпал будинку Гонтаревої: Тепер її не видадуть

Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Про це він заявив у переписці з кореспондентом "Української правди".

"Тепер, скоріше за все, її не видадуть. Тож думайте самі", – написав Коломойський на прохання прокоментувати підпал будинку Гонтаревої.

Нагадаємо, що Гонтарева зараз проживає й працює у Лондоні (Великобританія),

На форумі YES у суботу журналісти запитували Коломойського про його конфлікт із екс-головою НБУ, на що олігарх відповідав, що, у Гонтаревої і без нього вистачає ворогів.

Цьому передувало: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом спалили дотла.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі".

Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від правоохоронних відомств якнайшвидшого розкриття цієї "провокації".

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