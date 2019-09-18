После всех бед Порошенко даже СМС не написал – Гонтарева

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что после того, как ее сбила машина и подожгли дом ее семьи, бывший президент Петр Порошенко даже СМС не написал.

Источник: интервью Гонтаревой "Левому берегу".

Гонтарева на вопрос, общается ли с Порошенко: "Нет. Я уволилась 10 мая 2017-го, вернулась из отпуска в сентябре, пришла в АП с единственным вопросом: "Когда меня уволят?".

Сказали, что вот-вот. Дотянули до весны. Ну, вы знаете... С того момента, ни разу его не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже СМС не написал".

Детали: При этом, Гонтарева сказала, что благодарна за заявление партии "Европейская солидарность". По ее словам, она благодарна "за каждое слово каждому", потому что ее просто уничтожают.

Что было раньше: В ночь на 17 сентября дом Гонтаревой сожгли дотла.

В партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что поджог дома семьи Гонтаревой делает Украину непривлекательной для инвесторов и бьет по репутации. В "ЕС" считают, что относительно Гонтаревой продолжается "кампания террора", которую осуществляет власть.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, а враг, который вредит своему государству".

Президент Владимир Зеленский поручил председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию.

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгодным ей самой.

Узнать больше: Ночной поджог дома. Враги Гонтаревой