Підпал дому Гонтаревої: у Порошенка і Вакарчука кажуть, що це б’є по репутації країни

У партіях музиканта Святослава Вакарчука "Голос" та колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" вважають, що підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої робить Україну непривабливою для інвесторів і б’є по репутації.

Джерело: прес-служби партій "Голос" та "Європейська солідарність"

Дослівно "Голос": "Недоторканність та захист власності — основа для будь-якого економічного зростання. Це також базова потреба будь-якого інвестора, про залучення яких так любить говорити президент у відеозверненнях та прем’єр-міністр на міжнародних форумах.

Якість та швидкість розслідування такого зухвалого злочину стане справжнім сигналом для бізнесу та інвесторів, а також й іспитом для правоохоронних органів".

Деталі: У партії Вакарчука вважають, що атака на будинок родини Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал", а розслідування підпалу має стати пріоритетом для правоохоронців.

"Євросолідарність" пише, що щодо Гонтаревої триває "кампанія терору", яку здійснює влада.

У політсилі стверджують, що влада не відреагувала на підпал автомобіля невістки екс-глави НБУ.

"Євросолідарність" заявила, що буде інформувати міжнародні структури про загрозу життю Гонтаревої.

Крім того, у партії колишнього президента вважають, що інцидент може погіршити умови співпраці України з МВФ. Адже, наразі в Україні працює місія МВФ, яка, як пишуть у партії Порошенка, "вважатиме кампанію терору проти опозиції як явну ознаку погіршення інвестиційного клімату".

У Порошенка закликають проукраїнські сили об’єднатися і "не допустити перетворення України на авторитарну поліцейську країну".

Дослівно "ЄС": "Переконані, що ця кампанія (терору щодо Гонтаревої - ред.) є помстою за державницьку і реформаторську позицію Гонтарєвої під час перебування її на посаді голови НБУ. Підпал приватного будинку Гонтарєвої – це не випадковість, а результат регулярних публічних погроз.

Не виключаємо, що у владі є представники, які мають мотиви помсти Гонтаревій…

Показова бездіяльність правоохоронних органів щодо цих публічних погроз та дій, наштовхують на думку, що українська правоохоронна система свідомо заплющує очі на терор щодо проукраїнських сил.

Затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтарєвої матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості".

Важливо: Міністерство внутрішніх справ ще з 2014 року очолює Арсен Аваков. Аваков один з двох міністрів, якого залишила на посаді після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського.

29 серпня Верховна Рада 9 скликання призначила на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його команду. За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Авакова залишили на посаді на час перехідного періоду, який, імовірно, триватиме 6 місяців. Арахамія додав, що Аваков залишився в кріслі міністра МВС під "персональну відповідальність президента".

Аваков і Порошенко привселюдного не конфліктували, однак в оточенні політиків стверджують, що вони не ладнають.

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