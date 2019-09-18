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"Слуга народу" подала Зеленському 12-13 кандидатур до ЦВК

Середа, 18 вересня 2019, 12:04

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його партія подала президенту Володимиру Зеленському 12-13 кандидатур на посади членів Центральної виборчої комісії.

Джерело: "Укрінформ", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Корнієнка: "Ми чекаємо від президента (внесення до парламенту - ред.) кандидатур. У нього є ще один день, за нашими підрахунками… Ми (фракція "Слуга народу" - ред.) подали від себе 12-13 кандидатур. І відповідно, наскільки нам відомо, інші фракції теж подали".

Деталі: При цьому Корнієнко відмовився називати прізвища потенційних кандидатів у члени ЦВК. За його словами, говорити про прізвища зарано, щоб "не створювати додаткового ажіотажу довкола цих людей - хай вони ще пару днів поживуть спокійно".

На засіданні парламенту 18 вересня лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що фракція подала президенту кандидатуру Андрія Гевко в новий склад ЦВК.

Пряма мова Вакарчука: "Ми змушені були за законом в одноденний термін подати свою кандидатуру, що ми і зробили. Ми подали кандидатуру пана Андрія Гевко, як свого кандидата".

За словами Вакарчука, "Голос" очікує від інших фракцій і Зеленського відкритості. Нардеп нагадав, що Зеленський повинен був протягом трьох днів визначитися зі списком претендентів.

Пряма мова Вакарчука: "Ми хотіли б ознайомитися з їх біографіями, дізнатися, хто ці люди, поспілкуватися з ними.

Якщо у нас держава в смартфоні, давайте в смартфоні, або в Фейсбуці зробимо заяву. Але нам треба йти до прозорості".

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Передісторія:

  • Центральну виборчу комісію оновили рік тому: 20 вересня 2018 року Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.
  • 9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. При цьому ЦВК відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.
  • 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.
  • 17 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що очікує від президента внесення кандидатур на посади членів ЦВК до кінця тижня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуЦВКЗеленськийГолосВакарчук
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