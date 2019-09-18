"Слуга народа" подала Зеленскому 12-13 кандидатур в ЦИК
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его партия подала президенту Владимиру Зеленскому 12-13 кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии.
Источник: "Укринформ", "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Корниенко: "Мы ждем от президента (внесение в парламент - ред.) кандидатур. У него есть еще один день, по нашим подсчетам ... Мы ("Слуга народа" - ред.) подали от себя 12-13 кандидатур. И соответственно, насколько нам известно, другие фракции тоже подали".
Детали: При этом Корниенко отказался называть фамилии потенциальных кандидатов в члены ЦИК. По его словам, говорить фамилии рано, чтобы "не создавать дополнительного ажиотажа вокруг этих людей - пусть они еще пару дней поживут спокойно".
На заседании парламента 18 сентября лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что фракция подала президенту кандидатуру Андрея Гевко в новый состав ЦИК.
Прямая речь Вакарчука: "Мы вынуждены были по закону в однодневный срок подать свою кандидатуру, что мы и сделали. Мы подали кандидатуру господина Андрея Гевко, как своего кандидата".
По словам Вакарчука, "Голос" ожидает от других фракций и Зеленского открытости. Нардеп напомнил, что Зеленский должен был в течение трех дней определиться со списком претендентов.
Прямая речь Вакарчука: "Мы хотели бы ознакомиться с их биографиями, узнать, кто эти люди, пообщаться с ними.
Если у нас государство в смартфоне, давайте в смартфоне, или в Фейсбуке сделаем заявление. Но нам надо идти к прозрачности".
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Предыстория:
- Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.
- 9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В ответ ЦИК отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.
- 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии.
- 17 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что ожидает от президента внесения кандидатур на должности членов ЦИК до конца недели.