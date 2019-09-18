З Конституційного суду звільнили 3 суддів
Трьох суддів Конституційного суду України – Михайла Гультая, Михайла Запорожця і Наталю Шапталу – звільнили з займаних посад на підставі їхніх заяв про відставку.
Джерело: прес-служба КС.
Дослівно: "17 вересня на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду було звільнено з посади судді КСУ Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Наталю Шапталу… на підставі поданих ними заяв про відставку".
Деталі: У прес-службі нагадали, що згідно з законом про Конституційний суд, суддя КС призначається на 9 років без права бути призначеним повторно.
Що було раніше: 17 вересня головою КС обрали Олександра Тупицького, а його заступником Сергія Головатого.
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Передісторія:
- Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Наталю Шапталу призначили суддями КС 16 вересня 2010 року. Судді склали присягу 21 вересня 2010 року.
- 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення голови Станіслава Шевчука.
- Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в його діях.
- Суд натомість очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.
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