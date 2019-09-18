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З Конституційного суду звільнили 3 суддів

Середа, 18 вересня 2019, 12:58

Трьох суддів Конституційного суду України – Михайла Гультая, Михайла Запорожця і Наталю Шапталу – звільнили з займаних посад на підставі їхніх заяв про відставку.

Джерело: прес-служба КС.

Дослівно: "17 вересня на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду було звільнено з посади судді КСУ Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Наталю Шапталу… на підставі поданих ними заяв про відставку".

Деталі: У прес-службі нагадали, що згідно з законом про Конституційний суд, суддя КС призначається на 9 років без права бути призначеним повторно.

 
Судді КС  Михайло Гультай, Михайло Запорожець і Наталя Шаптала

Що було раніше: 17 вересня головою КС обрали Олександра Тупицького, а його заступником Сергія Головатого.

Знати більше: Моє звільнення нагадує рейдерське захоплення на початку 90-х – Станіслав Шевчук

Передісторія:

  • Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Наталю Шапталу призначили суддями КС 16 вересня 2010 року. Судді склали присягу 21 вересня 2010 року. 
  • 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення голови Станіслава Шевчука. 
  • Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в його діях. 
  • Суд натомість очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича. 
  • Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.

Українська правда

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Теми: КСсудзвільнення
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