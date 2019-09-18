З Конституційного суду звільнили 3 суддів

Трьох суддів Конституційного суду України – Михайла Гультая, Михайла Запорожця і Наталю Шапталу – звільнили з займаних посад на підставі їхніх заяв про відставку.

Джерело: прес-служба КС.

Дослівно: "17 вересня на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду було звільнено з посади судді КСУ Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Наталю Шапталу… на підставі поданих ними заяв про відставку".

Деталі: У прес-службі нагадали, що згідно з законом про Конституційний суд, суддя КС призначається на 9 років без права бути призначеним повторно.

Судді КС Михайло Гультай, Михайло Запорожець і Наталя Шаптала

Що було раніше: 17 вересня головою КС обрали Олександра Тупицького, а його заступником Сергія Головатого.

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