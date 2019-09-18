Из Конституционного суда уволили 3 судей
Трех судей Конституционного суда Украины – Михаила Гультая, Михаила Запорожца и Наталью Шапталу – уволили с занимаемых должностей на основании их заявлений об отставке.
Источник: пресс-служба КС.
Дословно: "17 сентября на специальном пленарном заседании Конституционного Суда были уволены с должностей судьи КСУ Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала… на основании поданных ими заявлений об отставке".
Детали: В пресс-службе напомнили, что согласно закону о Конституционном суде, судья КС назначается на 9 лет без права быть назначенным повторно.
Что было раньше: 17 сентября председателем КС избрали Александра Тупицкого, а его заместителем Сергея Головатого.
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Предыстория:
- Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Наталью Шапталу назначили судьями КС 16 сентября 2010 года. Судьи приняли присягу 21 сентября 2010 года.
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение главы Станислава Шевчука.
- Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.
- Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.