Из Конституционного суда уволили 3 судей

Трех судей Конституционного суда Украины – Михаила Гультая, Михаила Запорожца и Наталью Шапталу – уволили с занимаемых должностей на основании их заявлений об отставке.

Источник: пресс-служба КС.

Дословно: "17 сентября на специальном пленарном заседании Конституционного Суда были уволены с должностей судьи КСУ Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала… на основании поданных ими заявлений об отставке".

Судьи КС Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала

Детали: В пресс-службе напомнили, что согласно закону о Конституционном суде, судья КС назначается на 9 лет без права быть назначенным повторно.

Что было раньше: 17 сентября председателем КС избрали Александра Тупицкого, а его заместителем Сергея Головатого.

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