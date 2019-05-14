Голова КС назвав своє звільнення переворотом Порошенка і кличе захищати Зеленського
Звільнений з посади голови Конституційного Суду Станіслав Шевчук вважає свою відставку злочином і обіцяє звернутись до правоохоронців.
Про це він написав у Facebook.
"Сьогодні відбувся антиконституційний переворот у Конституційному Суді України і захоплення державної влади з боку осіб, які посідали посади суддів Конституційного Суду України", – зазначив Шевчук.
Суддя вважає, що його колеги "вчинили тяжкий кримінальний злочин, пов’язаний із поваленням конституційного ладу".
При цьому, на думку Шевчука, "переворот відбувся поспіхом, із грубими та кричущими порушеннями".
"Безумовно, що за цим злочином стоїть головний вигодонабувач Порошенко, який прикладає усі зусилля задля утримання влади шляхом збереження контролю над головними державними інституціями", – написав екс-очільник КС.
Шевчук додав, що "не збирається здаватись" і звернеться до суду та правоохоронних органів.
"Закликаю усіх відповідальних і небайдужих громадян України об’єднатися задля захисту нашого вибору, новообраного президента і Конституції", – підсумував звільненний суддя.
Нагадаємо:
- 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
- Перед цим судді висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
- Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
- У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука.
- Сам Шевчук назвав "нормальним робочим процесом" листи суддів КС із критикою на його адресу.
- Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського з'явилися чутки про можливий зрив його інавгурації через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
- Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.
- За даними ЗМІ, частина суддів Конституційного суду вимагала звільнення Шевчука через можливий вплив на дії голови суду його рідного брата, який підтримує Зеленського.