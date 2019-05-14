Голова КС назвав своє звільнення переворотом Порошенка і кличе захищати Зеленського

Звільнений з посади голови Конституційного Суду Станіслав Шевчук вважає свою відставку злочином і обіцяє звернутись до правоохоронців.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні відбувся антиконституційний переворот у Конституційному Суді України і захоплення державної влади з боку осіб, які посідали посади суддів Конституційного Суду України", – зазначив Шевчук.

Суддя вважає, що його колеги "вчинили тяжкий кримінальний злочин, пов’язаний із поваленням конституційного ладу".

При цьому, на думку Шевчука, "переворот відбувся поспіхом, із грубими та кричущими порушеннями".

"Безумовно, що за цим злочином стоїть головний вигодонабувач Порошенко, який прикладає усі зусилля задля утримання влади шляхом збереження контролю над головними державними інституціями", – написав екс-очільник КС.

Шевчук додав, що "не збирається здаватись" і звернеться до суду та правоохоронних органів.

"Закликаю усіх відповідальних і небайдужих громадян України об’єднатися задля захисту нашого вибору, новообраного президента і Конституції", – підсумував звільненний суддя.

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