Конституційний суд обрав нового голову
Новим головою Конституційного суду став заступник Олександр Тупицький.
Джерело: прес-служба Конституційного суду
Деталі: Голову КС та його заступника обирали на спеціальному пленарному засіданні шляхом таємного голосування.
Заступником голови Конституційного суду став Сергій Головатий. Суддею КС він обраний у лютому 2018 року за квотою президента Петра Порошенка.
Відповідно до закону "Про Конституційний суд України" суддів обрали на три роки.
Для довідки: В 2011 році екс-глава Куйбишевського райсуду Донецька Олександр Тупицький був призначений на посаду голови Львівського апеляційного госпсуду.
У 2012 році Тупицький отримав посаду голови Дніпропетровського апеляційного господарського суду.
Відомий тим, що будучи, за часів губернаторства Януковича, суддею Куйбишевського райсуду Донецька, вів справу адвоката Сергія Салова, пише "Остров".
У день виборів 31 жовтня 1999 року адвоката Салова затримали правоохоронці, які знайшли в його сумці п'ять фальшивих примірників газети "Голос України", в якій стверджувалося, що, нібито, Кучма помер, а країною править його двійник.
Салова звинуватили у наклепі. Салов стверджував, що дістав газети зі своєї поштової скриньки.
Суддя Куйбишевського райсуду Донецька Тупицький відправив справу на дорозслідування, що не сподобалося Кучмі.
Один з епізодів плівок Мельниченка розповідає про те, як президент України вимагав від тодішнього губернатора Донецької області Януковича суворого покарання для Сергія Салова і судді, який вів його справу.
Суддею Конституційного суду Тупицький став 14 травня 2013 року.
Його призначив на той час президент Віктор Янукович.
15 березня 2018 року став заступником голови КС.
Передісторія:
- 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення голови Станіслава Шевчука.
- Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в його діях.
- Суд натомість очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.
Знати більше: Моє звільнення нагадує рейдерське захоплення на початку 90-х – Станіслав Шевчук
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