Конституційний суд обрав нового голову

Новим головою Конституційного суду став заступник Олександр Тупицький.

Джерело: прес-служба Конституційного суду

Деталі: Голову КС та його заступника обирали на спеціальному пленарному засіданні шляхом таємного голосування.

Заступником голови Конституційного суду став Сергій Головатий. Суддею КС він обраний у лютому 2018 року за квотою президента Петра Порошенка.

Відповідно до закону "Про Конституційний суд України" суддів обрали на три роки.

Для довідки: В 2011 році екс-глава Куйбишевського райсуду Донецька Олександр Тупицький був призначений на посаду голови Львівського апеляційного госпсуду.

У 2012 році Тупицький отримав посаду голови Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Відомий тим, що будучи, за часів губернаторства Януковича, суддею Куйбишевського райсуду Донецька, вів справу адвоката Сергія Салова, пише "Остров".

У день виборів 31 жовтня 1999 року адвоката Салова затримали правоохоронці, які знайшли в його сумці п'ять фальшивих примірників газети "Голос України", в якій стверджувалося, що, нібито, Кучма помер, а країною править його двійник.

Салова звинуватили у наклепі. Салов стверджував, що дістав газети зі своєї поштової скриньки.

Суддя Куйбишевського райсуду Донецька Тупицький відправив справу на дорозслідування, що не сподобалося Кучмі.

Один з епізодів плівок Мельниченка розповідає про те, як президент України вимагав від тодішнього губернатора Донецької області Януковича суворого покарання для Сергія Салова і судді, який вів його справу.

Суддею Конституційного суду Тупицький став 14 травня 2013 року.

Його призначив на той час президент Віктор Янукович.

15 березня 2018 року став заступником голови КС.

Олександр Тупицький

Сергій Головатий

Передісторія:

14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення голови Станіслава Шевчука.

Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в його діях.

Суд натомість очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.

Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.

Знати більше: Моє звільнення нагадує рейдерське захоплення на початку 90-х – Станіслав Шевчук