Антикорупційний суд дозволив затримати розшукуваного фігуранта "Роттердаму+"

Вищий антикорупційний суд заочно дозволив затримати для приводу в суд фігуранта справи "Роттердам+", екс-начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Деталі: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала позицію прокурорів САП.

Суд дозволив затримати Бутовського та привести його для розгляду клопотання про арешт.

Таким чином, ВАС скасував ухвалу слідчої судді Солом’янського районного суду Києва, яка відмовила у заочному арешті службовця НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

Що було раніше: 14 серпня Бутовського оголосили у розшук. 21 серпня суд відмовився його арештувати.

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